Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Un exfoliant volcanique… qui lave

Sylvain Sarrazin La Presse

La gamme pour hommes Jack Black (aucun lien avec l’acteur) vient tout juste de s’enrichir d’un exfoliant-nettoyant pour le corps à base de roche volcanique naturelle. Aucune appréhension à avoir face à cette pâte grisâtre au charbon de bois qui vous veut du bien : elle récure tout en douceur la peau et la débarrasse efficacement de ses squames et odeurs indésirables. La pâte, qui contient également des extraits d’algues marines, de l’aloès, du baobab et du karité, présente une odeur iodée invitante. Pour ceux qui frissonnent encore à l’idée d’utiliser la pierre ponce ou l’éponge exfoliante de leur douce moitié, la marque a mis au point un grattoir en silicone très doux et antibactérien. Il sera prochainement suivi, au début d’avril, par une nouvelle lotion énergisante et hydratante qui allie la vivacité de l’eucalyptus et la douceur de l’aloe vera.

Prix : 47 $ chacun, offerts en ligne, dans les pharmacies et les grandes surfaces

Peau de bébé

Ève Dumas La Presse

PHOTO FOURNIE PAR DERMAPURE Le dermaplaning retire les peaux mortes et le duvet du visage (qui ne repousse pas plus dru !), laissant la peau toute douce.

On avait de petits doutes à se laisser gratter les peaux mortes et le duvet du visage avec une lame chirurgicale. Ça s’appelle le dermaplaning, et c’est un soin qui est offert depuis peu chez Dermapure. « Cette exfoliation physique déclenche le processus de régénération cellulaire, améliore la texture, l’uniformité et l’éclat de la peau en plus de permettre une meilleure absorption des soins topiques. Il s’agit également d’une excellente [option] pour les peaux sensibles aux autres types d’exfoliation », vante le feuillet. Celui-ci dit vrai ! Quelques jours après le traitement parfaitement indolore (il n’y a même pas un petit inconfort), la peau est douce comme celle d’un bébé. La crème hydratante s’applique comme un charme et le maquillage aussi.

Prix : 195 $, ou 85 $ lorsque combiné à un autre soin, offert chez Dermapure

Pour des cheveux longs en santé

Laila Maalouf La Presse

PHOTO FOURNIE PAR REDKEN Le nouveau traitement triple action Extreme Length de Redken

Ce n’est pas toujours facile d’avoir des cheveux longs et en santé. Le nouveau traitement triple action Extreme Length de Redken a donné une belle brillance à notre chevelure en la renforçant de la racine jusqu’à la pointe. À base de niacinamide, de biotine et d’huile de ricin, il a fait une différence notable dès la première application et sans laisser de résidu gras. Si l’utilisation sur plusieurs semaines n’a pas permis de remarquer une amélioration de l’efficacité du produit, on a tout de même constaté que nos cheveux avaient meilleure allure de manière générale. Il est en plus très simple d’utilisation et s’emploie comme un après-shampoing qu’on laisse agir cinq minutes.

Prix : 27,99 $, offert en ligne ou dans les points de vente

Halte au froid !

Iris Gagnon-Paradis La Presse

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE NORDORA La nouvelle gamme BioIntensif Saison Froide par Nordora

Si votre peau a été mise à mal par la saison hivernale et les températures glaciales, voici une excellente façon de lui redonner vitalité et élasticité : la nouvelle gamme BioIntensif Saison Froide par la marque québécoise Nordora. Celle-ci se démarque par l’intégration d’actifs issus de la forêt boréale québécoise. Comme nous, la nature est soumise à d’importantes variations de température, et se défend en synthétisant des molécules riches en polyphénols ; des études menées au Québec par la Dre Mariana Boyer ont démontré que leurs propriétés antioxydantes et régénératrices donnent des résultats tangibles sur la peau. On adore les quatre produits, apaisants, très hydratants et qui réduisent visiblement l’inflammation et les rougeurs : l’huile démaquillante, le sérum à base d’huile, la crème visage et le masque de nuit réparateur, qui fait des petits miracles sur les peaux les plus fragilisées.

Prix : entre 37 $ et 70 $, offerts en ligne et dans les points de vente, dont Rachelle-Béry et Avril