Après avoir été conçue et présentée au Musée des beaux-arts de Montréal en 2019, avec des arrêts à Munich et à Rotterdam, l’exposition Thierry Mugler : Couturissime vient d’être inaugurée au Musée des arts décoratifs de Paris.

Olivia Lévy La Presse

L’évènement a été très couru à Paris. Cardi B, Carla Bruni, Rossy de Palma, Arielle Dombasle, les mannequins Coco Rocha et Irina Shayk, les créateurs Jean Paul Gaultier, Christian Louboutin, Viktor Horsting et Rolf Snoeren (Viktor and Rolf) étaient au nombre des invités du vernissage de l’exposition.

« Il y a un buzz incroyable à Paris, s’exclame au bout du fil Thierry-Maxime Loriot, commissaire de l’exposition. La planète mode a été mise sur pause pendant 18 mois alors les médias ici parlent de cette exposition comme de l’évènement de la rentrée qui se tenait en pleine Fashion Week. »

PHOTO STÉPHANE FEUGÈRE, FOURNIE PAR THIERRY-MAXIME LORIOT Cardi B et Manfred Thierry Mugler lors du vernissage de l’exposition

PHOTO STÉPHANE FEUGÈRE, FOURNIE PAR THIERRY-MAXIME LORIOT Manfred Thierry Mugler et Carla Bruni 1 /2



« Et tous les médias sont emballés, on a des critiques incroyables », ajoute Thierry-Maxime Loriot, très enthousiaste, alors qu’il se trouve à Dubaï pour l’inauguration de l’Exposition universelle. Le Québécois a créé Jean Paul Gaultier de A à Z, exposition qui sera présentée au cours de l’hiver au pavillon français.

L’influence Mugler

Thierry Mugler, qui se fait désormais appeler Manfred Thierry Mugler, a marqué l’histoire de la mode avec ses silhouettes futuristes et glamour. L’exposition réunit 150 tenues, accessoires, croquis inédits, photographies ainsi que la présentation d’Angel qui, en 1992, a révolutionné le monde de la parfumerie en étant le premier parfum gourmand.

« Ce qui est symbolique d’être à Paris, c’est que Thierry Mugler est une icône vivante de la mode qui avait un peu disparu depuis 20 ans alors tout le monde découvre et redécouvre son travail, explique Thierry-Maxime Loriot. En plus, Mugler est plus populaire que jamais, car des stars comme Cardi B ou Kim Kardashian aiment porter les tenues du créateur. »

PHOTO FOURNIE PAR THIERRY-MAXIME LORIOT Jean Paul Gaultier, Thierry-Maxime Loriot et Manfred Thierry Mugler

Thierry-Maxime Loriot rappelle que cette exposition a été conçue et produite par le Musée des beaux-arts de Montréal. « Mugler avait refusé les offres du Met de New York, du musée Victoria and Albert de Londres, et même du Musée des arts décoratifs de faire une rétrospective de son travail. Ça prenait une équipe québécoise pour le surprendre, avec la participation du metteur en scène Michel Lemieux et de l’entreprise Rodeo FX. »

L’exposition a été vue par près de 600 000 personnes à Montréal, à Rotterdam et à Munich. « C’est une des expositions les plus visitées dans toute l’histoire du Musée des beaux-arts de Montréal », dit-il. En 2019, l’exposition a attiré à Montréal 290 455 visiteurs et se place au sixième rang des expositions les plus visitées derrière Pablo Picasso, Léonard de Vinci, de Renoir à Picasso, Pompéi et Chagall.

L’exposition Thierry Mugler : Couturissime est présentée au Musée des arts décoratifs de Paris jusqu’au 24 avril 2022.