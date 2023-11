Plus gros, plus haut, plus loin

Bateaux, avions, domaines, voyages dans l’espace, vie éternelle, les milliardaires n’ont pas de limite quand vient le temps de dépenser. En voici cinq exemples.

Le yacht de la démesure

L’Azzam est un des plus grands yachts du monde. Il mesure 180 m de long, 20 m de large, et a coûté plus de 600 millions US. Il appartient à la famille du cheikh Khalifa Ben Zayed Al-Nahyane, ancien président des Émirats arabes unis, mort en 2022. Ce yacht dispose de six ponts, d’un héliport, et il est aussi le yacht le plus rapide du monde.

Mon Boeing 747, mon Airbus

PHOTO FOURNIE PAR FORBES L’intérieur du Boeing 747 du prince Al-Walid ben Talal

Le prince saoudien Al-Walid ben Talal s’est offert pour environ 300 millions US un Boeing 747 et l’a transformé en véritable palais. Des sièges luxueux en cuir, des chambres à coucher, de vastes salons, une grande salle à manger et même un trône en or. Le milliardaire étant un grand fan de l’équipe de soccer d’Al-Hilal, en Arabie saoudite, cet avion sert notamment à transporter les joueurs de soccer de l’équipe, puisque le prince s’est acheté un Airbus et utilise moins son Boeing.

La maison The One

PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA The One a été vendue 141 millions de dollars américains

Située à Los Angeles, The One, c’est 9700 m2, 21 chambres, 42 salles de bains, sept piscines, un cinéma, une discothèque, une salle de sport, un court de tennis et une cave à vin de 10 000 bouteilles. Le promoteur Nile Niami demandait 500 millions US, puis 295 millions US, mais finalement, la maison a été vendue aux enchères pour 141 millions de dollars américains.

Voyage dans l’espace

PHOTO FOURNIE PAR AXIOM SPACE Mark Pathy et ses camarades en test en apesanteur

En 2022, l’homme d’affaires montréalais Mark Pathy a déboursé 55 millions de dollars américains pour un voyage dans l’espace à bord d’un vaisseau de SpaceX, et a fait partie de la première mission privée de l’entreprise américaine Axiom Space, vers la Station spatiale internationale. Il a effectué ce voyage avec l’entrepreneur américain Larry Connor et le philanthrope israélien Eytan Stibbe, qui ont eux aussi payé 55 millions de dollars.

La jeunesse éternelle

PHOTO FOURNIE PAR FORTUNE Bryan Johnson

Bryan Johnson, 45 ans, est un entrepreneur américain qui a fait fortune dans la tech, et il s’est entouré d’une équipe de 30 médecins qui s’emploient à inverser le processus de vieillissement de ses organes, ce qui lui coûte plus de 2 millions de dollars américains par année. Il a également dépensé plusieurs millions pour aménager une salle médicalisée à son domicile en Californie. Il souhaite retrouver les poumons, la peau et le cœur d’un homme de 18 ans.