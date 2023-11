Ils ne voyagent qu’en jet privé, possèdent de super yachts de plus de 100 m, volent dans l’espace, achètent des îles ou encore vont explorer en sous-marin l’épave du Titanic… au risque de ne jamais en revenir. Les extravagances des milliardaires ont de moins en moins de limites.

Jeff Bezos, richissime fondateur d’Amazon, s’est offert un yacht gigantesque d’une valeur de plus de 500 millions de dollars. Mais pour le faire accéder à la mer, il aurait fallu démonter le pont historique de Koningshavenbrug de Rotterdam datant de 1878… ce que la ville a refusé de faire. Le milliardaire Larry Ellison, cofondateur d’Oracle, s’est acheté une île d’Hawaii pour 300 millions de dollars, tout comme Guy Laliberté, qui s’est offert l’île Nukutepipi, en Polynésie française, pour 7,6 millions en 2007.

PHOTO TIRÉE DE WIKIPÉDIA Le pont Koningshavenbrug à Rotterdam

Le promoteur immobilier Luc Poirier, multimillionnaire québécois, avoue avoir des extravagances, comme sa collection de 58 voitures d’une valeur de 60 millions de dollars. « J’ai toutes les voitures Ferrari de 1970 à aujourd’hui, les modèles deux places, pour la route, énumère-t-il. J’achète ma dernière aujourd’hui, je vais la chercher cet après-midi. »

PHOTO FOURNIE PAR LUC POIRIER Amateur de Ferrari, Luc Poirier possède de nombreux modèles du mythique constructeur italien.

PHOTO FOURNIE PAR LUC POIRIER Luc Poirier et sa nouvelle Tesla Model X 1 /2



Il aurait voulu être le premier touriste canadien de l’espace. Il avait même fait un dépôt, vers 2005, à Virgin Galactic, entreprise fondée par le milliardaire britannique Richard Branson. « Les vols devaient commencer en 2012, ils ont toujours été reportés. Finalement, j’ai récupéré mon dépôt. J’y pense encore. Je vais y aller un jour, dans l’espace. » Autre extravagance ? « En 2009, j’ai fait l’ascension de l’Everest, le coût : 100 000 $, mais c’est surtout le temps que ça prend, deux mois ! »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue

Dans cette époque de défis, on a ce désir de toujours se surpasser, d’aller plus loin, plus haut, et de montrer aux autres qu’on est capable de tout, croit la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. « Il y a une recherche de sensations fortes et il y a des gens chez qui cette recherche est plus importante. Chacun n’a pas besoin du même niveau de stimulation, mais pour certains, ça en prend une bonne dose pour se sentir vivant. Plus je vis des sensations fortes, plus je vais avoir envie d’en vivre d’autres, chaque fois avec plus d’intensité », explique la professeure associée à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

« On est aussi à la recherche du plaisir, quand on fait un achat. Le système de récompense au niveau du cerveau s’active, ce qui crée une excitation. Mais une fois l’achat fait, l’effet retombe, car il est très éphémère, et surtout, il n’a pas comblé un réel besoin. On va vouloir acheter autre chose de plus gros, plus cher, plus extravagant, pour avoir une plus grande sensation de plaisir », poursuit la psychologue.

Même si Luc Poirier s’offre de très belles voitures, sa motivation à ses débuts était de sortir de la pauvreté. « Si, à 14 ans, je n’en avais pas voulu plus, je serais sur l’aide sociale, comme ma mère l’était. Pour moi, l’argent, c’est la liberté », confie-t-il.

Quand on dit que l’argent ne fait pas le bonheur, je ne suis pas d’accord. Je reviens d’un voyage en Italie, et si j’avais un boss et un travail normal, je ne pourrais pas faire 10 voyages par année et prendre soin de ma famille comme je le fais. Luc Poirier

Interdire les vols en jets privés

PHOTO ELLEN HANSEN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES L’utilisation de jets privés par les ultrariches en indigne plusieurs.

Les milliardaires fascinent, et leur mode de vie suscite beaucoup d’interrogations, voire d’animosité. En France, les députés écologistes EELV (Europe Écologie-Les Verts) ont tenté de faire interdire les jets privés en proposant une loi en février 2023… qui n’a pas été adoptée. À l’été 2022, en pleine canicule, il y a eu une prise de conscience de nombreux Français, notamment, grâce à des comptes Twitter comme I Fly Bernard, laviondebernard ou ElonJet but Delayed (anciennement @Celebrity Jet Tracker), qui suit les vols en jet privé des milliardaires comme Elon Musk ou Bernard Arnault, président du groupe de luxe LVMH.

PHOTO PASCAL ROSSIGNOL, ARCHIVES REUTERS Bernard Arnault, président du groupe de luxe LVMH

Ce dernier a effectué un vol record de 10 minutes en jet privé entre Londres Ouest et Londres Est. « Ces vols caprices en jet privé, surtout sur de courtes distances, n’ont plus lieu d’exister, surtout qu’en France, nous avons un réseau de TGV très efficace. Que les ultrariches prennent un vol commercial ou un billet en première classe en train ! », lance en entrevue avec La Presse Julien Bayou, député EELV de Paris.

PHOTO CLAUDIA GRECO, ARCHIVES REUTERS Julien Bayou, député EELV de Paris

On demande à tous les Français de faire un effort pour l’environnement alors qu’une poignée d’ultrariches s’affranchissent de toute limite et de toute contrainte. C’est indécent. Un jet privé pollue 10 fois plus qu’un avion. C’est une question sociale et environnementale et, dans l’opinion publique, on sent un ras-le-bol. Julien Bayou, député EELV de Paris

Selon une étude de Greenpeace publiée en mars dernier, on a compté dans l’Union européenne 572 806 vols en jets privés en 2022. Et 55 % de ces vols étaient courts ou très courts, soit moins de 750 km. « Les ultrariches ont une responsabilité, et il faut légiférer sur les vols en jets privés », pense le député Bayou.

C’est un faux débat pour Luc Poirier. « Les riches qui se promènent en jet privé payent des impôts qui permettent de réduire le CO 2 des pays. Par exemple, au Québec, le gouvernement subventionne les gens qui achètent des voitures électriques. Et d’où vient cet argent ? Des riches qui payent énormément d’impôts. Je vais en payer environ 50 millions cette année. Ça finance les hôpitaux, les écoles, alors il faut arrêter de toujours critiquer les riches, car nous redonnons à la société via nos impôts et les fondations dans lesquelles on est impliqués », dit-il.

L’argent et le bonheur

Lorsqu’on énumère les extravagances de certains milliardaires, le psychologue Jacques Forest aborde les notions du bonheur et de satiété financière. « Même si vous avez trois jets privés, cinq Lamborghini, trois yachts, et que vous êtes allé trois fois dans l’espace, si vous avez encore le mal de vivre et que vos besoins psychologiques ne sont pas comblés, plus d’argent ne vous apportera pas plus de bonheur », analyse le professeur titulaire à l’ESG UQAM.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Jacques Forest, psychologue et professeur titulaire à l’ESG UQAM

Une étude réalisée dans plus de 150 pays démontre que l’effet maximal de l’argent sur le bonheur se situe, en Amérique du Nord, autour d’un salaire annuel de 105 000 $. « On peut discuter du montant, l’augmenter un peu, mais l’idée à retenir, c’est qu’au-delà de ce montant, l’argent n’a plus d’effet sur votre bonheur. Les milliardaires qui font des tours dans l’espace sont-ils vraiment plus heureux que s’ils allaient au spa avec leurs amis ? », s’interroge Jacques Forest.

Néanmoins, le désir de montrer sa richesse demeure fort. « On vit dans une société de consommation et dans ce contexte social, il est valorisant de montrer nos biens, de posséder un yacht, un jet, une grande maison. On recherche la reconnaissance, on veut impressionner, se sentir plus puissant et admiré, pense la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. C’est peut-être ce que recherchent certains milliardaires. »

Pour poursuivre la réflexion Pour le professeur Jacques Forest, le critère ultime est le bien-être des populations. « Plus d’argent n’amène pas plus de bonheur, plus d’équité et de justice amènent le bonheur. » Il conseille à tous de lire ce livre qui a changé sa vie : L’égalité, c’est mieux – Pourquoi les écarts de richesses ruinent nos sociétés. « Deux épidémiologistes britanniques, Kate Pickett et Richard Wilkinson, démontrent que vivre dans une société plus équitable est meilleur pour tout le monde, même pour les plus riches et les milliardaires. »