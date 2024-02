Après Spotify Wrapped, voici Dating Wrapped. Conçu par un ingénieur établi à Montréal, cet outil en ligne permet aux célibataires de revenir sur une année de premiers baisers et de rendez-vous ratés – données à l’appui.

Avis aux férus de statistiques : ce qui suit est pour vous. Pourquoi s’arrêter à traquer ses cycles de sommeil ou ses performances sportives lorsqu’il est désormais possible d’analyser sa vie amoureuse en graphiques colorés ?

C’est ce que propose Dating Wrapped, un outil en ligne conçu par Niko Draca, un ingénieur montréalais, qui fait fureur sur les réseaux sociaux.

À la manière de Spotify Wrapped, Dating Wrapped propose un bilan annuel aux utilisateurs d’applications de rencontre, comme Hinge ou Tinder.

Par exemple : avec combien de prétendants avez-vous échangé dans la dernière année ? Quels mots sont revenus le plus souvent dans vos conversations ? Et vos émoticônes préférées ? Le cœur rouge ? La pêche ?

« Les applications de rencontre ont souvent mauvaise réputation. Je pense que c’est amusant de pouvoir rire de ses expériences », explique en entrevue Niko Draca, créateur de l’outil.

L’idée lui est venue d’un ami qui utilisait l’application Hinge, explique l’ingénieur originaire d’Ottawa. À l’époque, il venait de créer un outil similaire, nommé Netflix Wrapped. « Mon ami m’avait dit que ce serait amusant de faire la même chose avec Hinge », raconte Niko Draca.

Quelques heures et une nuit blanche plus tard, et hop !, la première version du site était en ligne. Le fonctionnement est relativement simple. Dating Wrapped demande à l’utilisateur de télécharger ses données provenant de Tinder ou de Hinge. La plupart des applications ont une politique de confidentialité qui stipule qu’elles doivent pouvoir fournir toutes les données qu’elles emmagasinent sur leurs usagers, précise l’ingénieur.

Pour le commun des mortels, ces mégafichiers peuvent sembler sans intérêt. Pour un ingénieur en logiciel ? Ils constituent une mine d’or.

« Je prends simplement ces milliers de lignes de données et je les rends faciles à lire », résume Niko Draca.

Une expérience amusante

En matière de prétendants, Lauren Cola ne se croyait pas si difficile. Mais les données ne mentent pas. Dans la dernière année, la jeune femme a aimé moins de 10 % – 9,2 % pour être exact – des profils suggérés par l’application de rencontre Hinge. Et du nombre, elle a échangé avec 70 d’entre eux.

« Je suis peut-être un peu trop exigeante dans mes critères ! », s’exclame-t-elle en rigolant.

Dans les dernières semaines, plusieurs jeunes femmes comme elle ont néanmoins pris l’initiative de partager leurs résultats sur le réseau social TikTok.

« Comme je suis une utilisatrice assidue de Hinge, je me suis dit qu’il serait intéressant de faire une rétrospective », explique la créatrice de contenu américaine en entrevue. Et si vous voulez tout savoir, certains résultats l’ont surprise, comme le fait qu’elle a envoyé la plupart de ses messages au milieu de la nuit…

« C’est une façon amusante d’analyser les données et cela enlève un peu du sérieux du dating en ligne », souligne la jeune femme de 25 ans.

Intéresser les jeunes

Si la première version de Dating Wrapped a été conçue il y a deux ans, son créateur avait un peu oublié le projet au fil du temps.

C’est seulement récemment qu’il s’y est intéressé à nouveau, lorsqu’un ami lui a envoyé une vidéo devenue virale d’une jeune femme partageant ses résultats.

Devant le regain d’intérêt, l’ingénieur a décidé d’améliorer le site, en plus d’ajouter des fonctionnalités. Jusqu’à maintenant, plus de 80 000 personnes l’ont utilisé.

« Je veux montrer aux gens, et en particulier aux plus jeunes, qui pensent étudier en génie logiciel que ce n’est pas forcément ennuyeux. On peut en faire une application qui soit intéressante », conclut Niko Draca.

