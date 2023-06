Toutes les deux semaines de l’été, une personnalité nous présente ses activités estivales de la belle saison.

Pour l’animatrice Varda Étienne, qu’on peut voir à l’émission Sucré Salé sur les ondes de TVA, l’été au Québec, c’est formidable. Et ça se passe dans sa cour à Brossard où elle organise des BBQ. « Je ne comprends pas pourquoi les gens quittent le Québec l’été. Pour aller où ? Il y a tellement de belles choses ici, il y a les festivals, on peut aller à la campagne, à la pêche, au Saguenay, en Gaspésie, j’adore ! L’été, c’est festif, c’est ma saison préférée. Je renais ! », lance-t-elle.

Dans sa cour à Brossard

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Les BBQ sont au cœur de la saison de Varda Étienne.

« J’habite à Brossard où il fait bon vivre, et passer l’été dans ma cour, c’est l’idéal. Je suis typiquement banlieue. L’été, je suis dans ma piscine et j’adore ça. J’ai planté des fleurs, des tomates, des fines herbes, du basilic, car je fais mon pesto maison. Mes copines m’appellent une heure avant, j’ai le temps d’aller faire des courses et je les attends avec BBQ et litchi martini ! Je suis tellement excitée de faire des BBQ que je brûle la viande ! Je fais mon poulet à la bière qui est excellent et mon poisson grillé antillais, avec banane plantain et légumes de mon potager grillés. Je dois négocier ma cour avec mes trois enfants de 17, 20 et 30 ans, car ils invitent tous leurs nombreux amis. Parfois, je me réveille le matin et ils sont huit dans le salon ! Je viens d’une famille nombreuse alors ça ne me dérange pas ! »

L’amour de la pêche

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Varda Étienne adore la pêche.

« Mes deux meilleures amies ont des chalets dans les Laurentides, et j’ai ma chambre chez chacune d’entre elles. Une est à l’Estérel, l’autre à Mille-Îles, avec quai, bateau et lac. C’est très agréable, surtout que j’adore pêcher. Je pêchais avec mes parents. Quand j’étais petite, on allait à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Frelighsburg. J’installe moi-même le ver au bout de la canne à pêche et je nettoie mes poissons. Je vais sur l’eau vers 5 h du matin, car quand l’eau n’est pas trop chaude, les poissons remontent à la surface. J’apprécie le silence. Je n’ai pas beaucoup de silence dans ma vie, être sur l’eau, ça me fait un bien fou. J’adore l’eau, j’aime me baigner, me promener au bord de l’eau. L’eau est un excellent antidépresseur. »

Les festivals, les fraises et les bonnes adresses

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Spectacle au festival Nuits d’Afrique en juillet 2022

« Je suis une grande mélomane et j’aime beaucoup le jazz. Alors le Festival de jazz est une fête pour moi, tout comme le festival Nuits d’Afrique que je fréquente. Je me rends compte que plus je vieillis et plus je suis attachée à ma culture antillaise et haïtienne dont je suis très fière. J’écoute du zouk, j’adore la musique congolaise, camerounaise, et je retrouve tout ça à Nuits d’Afrique. C’est simple, je suis la Zsa Zsa Gabor de Brossard ! Une autre activité que j’apprécie, c’est d’aller cueillir des fraises. Il y a plein de bonnes adresses où on peut faire de l’autocueillette sur la Rive-Sud, il y a notamment la ferme Hubert Sauvé à Salaberry-de-Valleyfield. Pour ce qui est des bonnes adresses de restaurants, il y a Il Cortile, parce que la terrasse est magnifique, les brunchs du restaurant Le Renoir au Sofitel. Il y a aussi Chez Daou, car j’adore la cuisine libanaise, et chez Faros, mon restaurant grec préféré, et le Primi Piatti à Saint-Lambert. »

Vive les pommes

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Cueillir des pommes est un des plaisirs de Varda Étienne.

« J’adore le Québec du mois d’avril à septembre. Je n’aime pas le froid ! J’espère qu’un jour à ma retraite, j’irai vivre six mois en Haïti, quand Haïti ira mieux, et six mois au Québec, l’été. Depuis 30 ans, je vais au verger Denis Charbonneau, c’est la meilleure cabane à sucre et c’est le meilleur endroit où cueillir des pommes ! Il y a d’excellents beignets aux pommes, ils les font devant nous, ils sont tout chauds, j’en mange six dans la voiture sur le chemin du retour, c’est délicieux. Il y a aussi une mini-ferme pour les petits ! J’ai hâte d’être grand-mère, je serai une glam-ma, une grand-mère glamour ! J’aime gambader entre deux rangées de pommes Cortland et de McIntosh comme Carrie Ingalls dans La petite maison dans la prairie. Je mange autant de pommes que j’en cueille, je fais des tartes aux pommes, de la compote, des chaussons aux pommes. Je suis obsédée par la cueillette des pommes, et j’attends ça avec impatience ! »

Des lectures d’été

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Ricardo Larrivée et sa femme, Brigitte Coutu

« Je fais beaucoup de lectures pendant l’été dans ma cour et elles sont très variées. En ce moment, je lis Papa Doc, portrait of a Haitian Tyrant, de John Marquis, je lis également le livre de Ricardo Larrivée, Manger ensemble, car il a les meilleures recettes au monde, et il nous explique l’art de vivre alors j’y retire plein de trucs et astuces. Il y a aussi le livre de Marthe Laverdière 100 % nature : confidences. J’adore cette femme, j’ai beaucoup d’admiration pour elle. Elle est déjà venue m’aider pour un tournage chez moi et j’ai appris beaucoup de choses. Elle a un incroyable sens de l’humour. Et l’été, je lis aussi beaucoup de magazines de toutes sortes. »