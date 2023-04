Nouveaux parents

Ce qu’ils auraient voulu savoir…

« Vous devriez faire ceci. » « Avez-vous essayé cela ? » Quand on attend un enfant, les trucs et les conseils fusent de toutes parts. Malgré ce flot d’informations (qui sont parfois très utiles, parfois moins), la parentalité réserve son lot de surprises. La Presse a demandé à des mères et à des pères ce qu’ils auraient aimé savoir avant de devenir parents. Témoignages et regards d’expertes.