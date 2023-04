Pour « faire du bien autrement », des médecins du Saguenay ont fondé un imposant groupe de 14 musiciens amateurs, tous travailleurs dans le domaine de la santé, qui donnent des concerts au profit de différentes causes. Coup d’œil sur le Doc Show, présenté pour la première fois à Montréal au Centre Leonardo Da Vinci.

On ne sait pas exactement d’où a émergé l’idée du Doc Show : près d’une machine à café, dans un corridor de l’hôpital de Chicoutimi, autour d’un verre ? Ce qu’on sait, c’est qu’elle est née au cours d’une discussion entre trois médecins un peu musiciens, dont le pédiatre – et saxophoniste – Zoheir Ferdjioui. Puisqu’eux-mêmes jouaient de la musique, ils se sont dit qu’il devait y avoir d’autres talents cachés parmi leurs collègues.

« On a envoyé un courriel à tous les médecins de l’hôpital », se rappelle le pédiatre. Plus d’une dizaine ont répondu. Et des 14 qui ont intégré le groupe, 13 sont toujours présents. « Il n’y a qu’une seule personne qui a changé sur les 14 depuis les débuts, en 2016 », précise le Dr Ferdjioui. Ce n’est pas un mince exploit, d’autant que trois des membres du groupe ne pratiquent même plus la médecine au Saguenay, mais dans d’autres régions du Québec.

La bande du Doc Show a vu grand dès le départ : son premier concert a eu lieu dans une salle de 400 places, ce qui n’est pas rien quand on sait que la plus grande salle de Chicoutimi en compte 800. L’idée a toujours été de s’allier à une cause, pour la soutenir financièrement et lui donner de la visibilité. Ce sera encore le cas, le 22 avril, lorsque le spectacle sera présenté au Centre Leonardo Da Vinci, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, au profit d’Autisme Montréal.

Les médecins cherchent à aider les gens tout au long de la journée. Avec le spectacle, on veut faire du bien autrement. Zoheir Ferdjioui, pédiatre et saxophoniste

Ce bien-là, c’est aussi un peu pour les médecins, reconnaît-il, puisque de voir des professionnels de la santé jouer de la musique et s’amuser sur scène « donne une image différente du médecin ». Ce qui ne peut pas nuire, laisse-t-il entendre, quand l’état du système de santé fait en sorte que bien des gens entretiennent une relation d’amour-haine avec lui.

Avoir du plaisir

Une autre façon de faire du bien, selon les membres du Doc Show, c’est de toujours garder en tête que les spectateurs doivent passer un bon moment. « On ne veut pas que les gens s’ennuient, alors on ne prend que des chansons connues… qu’on ne fait pas nécessairement comme tout le monde les connaît, explique le pédiatre-saxophoniste. On veut surprendre : on fait des intros, on change les finales, on les chante dans une autre langue. »

PHOTO FOURNIE PAR LE DOC SHOW Musiciens du Doc Show

Sans trop vouloir en dire au sujet du répertoire, Zoheir Ferdjioui glisse tout de même les noms des Beatles, de Jean Leloup, de Sinatra et des B-52’s (« pour lâcher son fou ! »). « Il y a aussi un sous-groupe dans le groupe, un quatuor qui joue de la musique classique, signale le pédiatre. À chaque concert, il y a un bloc de 15 minutes consacré à la musique classique. » Ou plutôt à des musiques de film aux orchestrations classiques. « On fait même descendre un écran pour projeter des images des films dont sont tirées nos musiques », dit-il.

Le Dr Ferdjioui et ses collègues savent que les quelques milliers de dollars qui pourront être amassés au profit d’Autisme Montréal ne vont pas fondamentalement changer la donne au sujet de l’autisme. Mais chaque petit geste compte, croit-il, pour attirer l’attention sur une cause ou « aider des familles qui sont complètement démunies [face à cette condition] ».

Le Doc Show est présenté le samedi 22 avril à 19 h 30, au Centre Leonardo Da Vinci.