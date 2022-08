Fierté Montréal

Une génération plus sensible

Les enjeux sociaux touchant l’inclusion et la diversité sont beaucoup plus discutés et médiatisés depuis quelques années : les préadolescents d’aujourd’hui, exposés depuis leur enfance, forment une génération particulièrement sensible et ouverte à ces questions. Bien souvent, ce sont eux qui éduquent leurs parents.