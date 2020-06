Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Valérie Simard

La Presse

Marie Allard

La Presse

Sylvain Sarrazin

La Presse

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Activité : camp d’été virtuel pour jeunes créatifs

Voilà une idée intéressante pour divertir les enfants qui ne participeront pas à un camp de jour cet été. Mon camp en ligne propose, dès le 22 juin et jusqu’à la fin d’août, une série d’activités pour les 6 à 15 ans, animées par des duos de professionnels issus des arts de la scène et de l’évènementiel. Chaque atelier est d’une durée de trois heures. Selon leur groupe d’âge et la semaine voulue, les enfants pourront s’initier à la danse contemporaine, à l’improvisation théâtrale ou à l’art clownesque et participer à des ateliers d’anglais, d’éveil musical, d’introduction au piano, de cuisine, de science et d’arts martiaux. Le nombre de participants est limité à sept enfants par atelier. Les prix varient selon le type d’atelier choisi. Mon camp en ligne est un projet de Mathieu Richard, président de FORMobile, un centre de formation à distance destiné aux ingénieurs. Voyant les défis auxquels les parents font face en temps de pandémie, il a voulu se servir de l’expertise de son entreprise pour proposer aux enfants des activités créatives et éducatives.

> Consultez le site web de Mon camp en ligne

Livre : respect pour les vivants et les morts

IMAGE FOURNIE PAR ÉDITIONS SEUIL JEUNESSE Le coq solitaire, texte d’Alain Mabanckou, illustrations de Yuna Troël, Éditions Seuil jeunesse

Grand-père Moulika est le chef du village. Il conseille de respecter le mouton et de ne pas déranger la chèvre. Les animaux sont des humains réincarnés, affirme-t-il. Grand-père Moulika dit que tout le monde a son « double animal », qu’il faut prendre le temps de découvrir. Le poète, essayiste et romancier Alain Mabanckou parle dans ce conte d’inspiration africaine des liens qui existent entre vivants et morts. Et du respect qu’on leur doit tous… C’est beau, parfait pour voyager sans sortir de chez soi.

Le coq solitaire. Texte d’Alain Mabanckou, illustrations de Yuna Troël. Éditions Seuil jeunesse. Dès 4 ans.

Activité : jeunes musiciens du monde reprend de la voix, en ligne

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Alex Nevsky participe au projet de plateforme en ligne de l’organisme Jeunes musiciens du monde.

La musique pourra reprendre son cours pour les élèves de l’organisme Jeunes musiciens du monde, qui a été contraint de fermer ses cinq écoles au Québec. Ayant pour mission d’accompagner le développement d’enfants et d’adolescents issus de milieux à risque par l’intermédiaire de la musique, l’institution vient de mettre sur pied une plateforme en ligne, baptisée Monte le son !, qui permettra de rétablir le contact avec les jeunes bénéficiant gratuitement des programmes. Le musicien Alex Nevsky, collaborateur régulier de l’organisme, s’est joint à cette initiative numérique, qui permettra de poursuivre les apprentissages et d’organiser des classes de maître, des dialogues avec des professionnels et entre élèves, et toutes sortes de partages sous le signe de la clé de sol. Actuellement implanté à Montréal, Québec, Laval, Sherbrooke, Val-d’Or et en Inde, Jeunes musiciens du monde prend sous son aile près de 2000 jeunes.

> Consultez le site web monteleson.ca

Mise en forme : découvrir Essentrics

PHOTO FOURNIE PAR GUY SAINT-JEAN ÉDITEUR Rajeunir un jour à la fois – Programme express, de Miranda Esmonde-White, Guy Saint-Jean éditeur, 372 pages, 29,95 $, offert en librairie et dans les grandes surfaces.

Si vous souffrez de douleurs musculaires ou articulaires, de raideurs, avez des blessures contraignantes ou voulez tout simplement activer votre corps, la méthode Essentrics est à découvrir. Créée par la Montréalaise Miranda Esmonde-White, ancienne ballerine professionnelle, cette technique qui mise sur la contraction des muscles en élongation (dits mouvements « excentriques ») permet d’acquérir en douceur, sans saut ni choc, force et souplesse, et de contrer, affirme-t-elle, les effets négatifs du vieillissement. La méthode, qui connaît un grand essor depuis quelques années, a été adoptée par nombre de personnes et de sportifs professionnels, a servi à l’entraînement des joueurs du Canadien de Montréal et du Cirque du Soleil, et convient autant aux débutants qu’aux avancés qui veulent travailler de façon plus précise des parties de leurs corps. Après son ouvrage Rajeunir un jour à la fois, vendu à 10 000 exemplaires, qui expliquait les principes de sa méthode, Mme Esmonde-White offre un « programme express » avec cette nouvelle parution sortie au début de juin. Divisé en deux parties, l’ouvrage expose d’abord les six principes de la méthode, puis offre un programme express de 30 jours d’entraînement, avec des exercices adaptés aux véritables novices et d’autres, aux adultes actifs, le tout étayé par des photos explicatives faciles à comprendre. Un bel achat pour se (re)mettre en forme, un jour à la fois.

Rajeunir un jour à la fois – Programme express. De Miranda Esmonde-White. Guy Saint-Jean éditeur. 372 pages, 29,95 $.

> Consultez le site d’Essentrics