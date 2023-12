Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

Chaque année, les artistes d’ici et d’ailleurs multiplient les offrandes originales (et les reprises !) pour le temps des Fêtes. Les plus récentes nouveautés à ajouter à sa liste ? Nathalie Simard avec l’album Mon Noël et Châteaubriand et son microalbum Laisse le sapin allumé. Du côté des reprises, mentionnons Klô Pelgag et Le sentier de neige. Et Elliot Maginot avec le grand classique Marie-Noël.

Voici quelques suggestions à découvrir :