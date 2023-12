Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

Sortez les crayons et les feuilles de papier, c’est l’heure d’écrire au père Noël ! Cette tradition ravit les petits tannants depuis des années. N’oubliez pas, la date limite pour envoyer la liste de cadeaux de votre enfant afin de recevoir une réponse avant Noël est le 7 décembre. Une fois cette lettre terminée, profitez de l’occasion pour fabriquer des cartes pour la famille. Tantes, oncles et grands-parents se réjouiront de recevoir ces petites œuvres d’art. Et pour s’assurer qu’ils aient les vœux à temps, postez les enveloppes avant le 15 décembre (livraison nationale), le 18 décembre (livraison régionale) et le 19 décembre (livraison locale).

Père Noël

PÔLE NORD

H0H 0H0

CANADA