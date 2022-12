À l’occasion du temps des Fêtes, des journalistes de la section Arts et Être se passent le relais pour narrer quotidiennement un conte en cinq chapitres. Suivez les aventures des jumeaux Marko et Klara, qui ont fait une fabuleuse découverte sur le mont Royal. Bonne lecture !

« Bonsoir, il est parti », allongea Gaston le raton à la manière de Rongeur Brulotte. « Ce n’est pas le temps de blaguer », grommela Klara. « Youppi n’est pas si bête qu’il en a l’air. On doit le retrou… »

« Là-bas ! », interrompit Marko en montrant l’énergumène orangé qui fraternisait avec une colonie de goélands près du parc à chiens chauds.

Les jumeaux accoururent, tandis que Gaston s’approcha nerveusement du cortège ailé en dissimulant une poignée de demi-croustilles derrière son nœud papillon. « T’inquiète, ces oiseaux ne veulent pas voler tes déchets tuberculeux ; ils veulent nous aider, assura Youppi. Ces employés d’Air Taxi nous escorteront jusqu’au site de montage de la Machine anticônes. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le château d’eau de l’entrepôt situé au 1 avenue Van Horne

« Nom d’une crotte de fauxmage. Au château ? », s’enthousiasma Gaston. Un imposant palmipède acquiesça sous son chapeau de pilote. « Bonjour, je m’appelle Goé-Rapide. Accrochez-vous à l’une des 40 pattes de mon équipage. Direction avenue Van Horne. »

Depuis une demi-heure, des bas-parleurs chuchotaient à répétition : « Code 514. La ligne arc-en-ciel est à l’arrêt en raison d’une congestion conique. Code 514… »

C’est donc à vol d’oiseau que les quatre passagers survolèrent le quartier des poètes, Prosemont, à l’abri des envahisseurs orangés. « Mile End ! Terminus ! », notifia M. Rapide, tandis que ses comparses goélands laissèrent tomber Marko, Klara, Gaston et Youppi sur le toit d’un gigantesque tonneau métallique.

« Ah ! Un château… d’eau », lancèrent les jumeaux. « Château d’eau d’érable ou de vie selon les envies », corrigea Gaston.

Au sol, des milliers de cônes se jetaient avec fracas sur les quatre piliers de fer rouillé de la tour vacillante. Dans l’urgence, Marko, Klara et Gaston tentèrent tour à tour de tourner la roue qui ouvrirait l’écoutille du réservoir. En vain… La jumelle dirigea un regard inquisiteur vers Youppi : « À toi de jouer ! »

La costaude mascotte aux poils couleur Cheetos s’exécuta, laissant apparaître une ouverture circulaire dans le toit conique du château d’eau.

Illico, Klara déposa l’accordéon ; Marko, le volant de Formule 1 ; Gaston, les graines magiques.

« TOU-DI-DOU-DI ! »

Un épais brouillard recouvrit le Mile End. Parmi les nuages de fin du monde, un four à bois — « à Charlebois », rigolait seul Gaston — prit forme sous les yeux tout écartillés des jumeaux.

Une sirène rousse comme Ariel retontit pour avertir les Souterriens à l’aide d’un téléporte-voix : « Humains, bêtes et bestioles, cramponnez-vous. Fixez vos meubles, vos chapeaux et vos chats ! »

Deux hommes en costard blanc, messieurs Saint-Viateur et Fairmount, apparurent, comme des saint Pierre de l’enfer. « Vos adversaires, petits diables orange, comme des lions rugissants, rôdent autour de vous. Résistez-leur ! », officièrent les deux cuistots.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La boulangerie St-Viateur Bagel

Jamais, dans l’histoire de la boulangerie souterraine, deux seigneurs de l’anneau en pain, aussi appelé « bagel » chez les moldus, n’avaient travaillé main dans la main.

Gaston le raton frottait ses phalanges agiles en geste de satisfaction. « Montez la température du four à 1642 degrés Celsius ! ordonna monsieur le raton. C’est l’année de fondation de la cité par RuPaul de Chomedey et Marie-Jeanne Mance. Et la chaleur parfaite pour faire fondre les cônes sans souffrance. »

Messieurs Saint-Viateur et Fairmount s’échangèrent un bref regard, puis, d’un geste vif, dégagèrent une immense valve d’aspiration au seuil de la chambre des chaleurs. « Sésame, ouvre-toi ! »

Aussitôt, une force de dépressurisation souffla le Montréal souterrain en direction du funeste four.

Marko et Klara s’étaient amarrés à un cadenas haut comme mille 1000, De La Gauchetière, dont l’anse éventrait les objets précieux des résidants du quartier. Gaston le confiant, lui, s’était contenté de la patte d’un distributeur de croustilles tout habillées (all-dressed dans le secteur anglophone).

Les cônes, privés d’oreilles et de poigne, furent les seuls soufflés vers le fourneau infernal.

Un, deux, trois, cinq, dix, vingt, cent, mille, dix mille cônes s’y précipitèrent. « Athènes a Antigone, Montréal a Anticône ! », rigola seul Gaston. Rigola si fort, Gaston, que ses mains délicates vinrent à lâcher la patte de l’automate à patates.

« Noooon », s’époumonèrent les jumeaux.

Gaston fut aspiré, lui aussi, dans l’incinérateur des bagelïolo. Un silence assourdissant secoua le bas monde. Le moral-o-mètre avait lui aussi été enfourné, mais les jumeaux le savaient à zéro.

Des joues coulèrent sur leurs larmes.

La peine était immense, comme le spectacle. Une boule de feu orange — formée de cônes liquéfiés — jaillit du four, gonfla, puis déchira le plafond de la métropole souterraine.

Une deuxième Lune flotta au-dessus du Montréal réel, selon une alerte de MétéoMédia, puis vint s’écraser près du boulevard Décarie, entre un lave-auto sans contact et un concessionnaire haut de gamme.

« Les cônes avaient battu en retraite, mais à quel prix ? Que vaut un monde sans plots s’il est aussi sans Gaston le héros ? », se demandèrent les jumeaux. « Je crois que c’est le temps pour vous de rentrer », murmura Youppi, soudainement contraptonyme. « Vous n’aurez qu’à suivre les miettes de croustilles dispersées par Gaston », avisa la mascotte, fidèle lecteur de Hansel et Vinaigre.

Là-haut sur le mont Royal, rien n’avait bougé : le tapis de neige, le clair de lune, les ratons laveurs.

« Vous êtes là, sapristi ! » L’oncle Viktor eut tôt fait de se pointer le bout du nez. « Rentrons à la maison, il se fait tard. »

Sur le chemin du retour, une série de détours entraîna le bolide de tonton jusqu’au boulevard Décarie.

Une foule grouillait devant une énorme boule orange où était inscrit « Julep ». Les familles en revenaient ravies, casseau de colossales croustilles à la main. « Oncle Viktor, on peut s’arrêter ? », demanda Klara, affamée. « D’accord… »

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Le restaurant Gibeau Orange Julep, sur le boulevard Décarie à Montréal

Le trio s’approcha de la sphère, d’où irradiait une vive et étrange chaleur. Pas à pas, les jumeaux devinèrent la silhouette d’un mammifère derrière le comptoir de restauration rapide. Un raton laveur arborait un couvre-chef et… un élégant nœud papillon.

« Nom d’une rondelle d’oignon, Klara, Marko, vous êtes là ! Croustilles sel et vinaigre, les amis ? C’est ma tournée ! Mes poutines sont aussi é-patate-antes ! »

Sur l’ardoise, cette nuit-là, la galvaude faisait place à la varenyky, où la sauce brune et le fromage skouik-skouik se déposent sur de volumineux raviolis typiques d’Ukraine. « Vendu pour moi », dit Viktor, ému par ce clin d’œil à son pays natal.

Opulence et retrouvailles : le moral-o-mètre de Gaston menaçait de céder. « Tiens, c’est à vous », insista monsieur le raton en extirpant l’instrument en bois de sa poche. « Si jamais l’aiguille faiblit, sachez que je serai toujours là. Vous avez libéré notre cité de la cônerie humaine. »

À la maison, épuisés, les jumeaux enfilèrent leur pyjama de Noël et brossèrent leurs dents. « Elle a fait du bien, cette paisible balade ? », demanda Viktor au moment du dodo. Marko et Klara étouffèrent un rire avant de tomber endormis.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Il rêva qu’en revenant du mont Royal, alors que son oncle conduisait dans le tunnel Ville-Marie, des cônes s’étaient mis à dodeliner dans le rétroviseur…

Cette nuit-là, Marko fit un cauchemar. Il rêva qu’en revenant du mont Royal, alors que son oncle conduisait dans le tunnel Ville-Marie, des cônes s’étaient mis à dodeliner dans le rétroviseur. Les Montréalais n’apprendront que le lendemain dans La Presse que des plots s’étaient échappés de la cité souterraine et se dirigeaient vers le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Le siège allait durer jusqu’en 2025, selon cet improbable songe.