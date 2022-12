Vos enfants comptent les dodos avant Noël ? Pour les aider à patienter jusqu’au réveillon, voici six livres qui les plongeront dans l’ambiance des Fêtes. Des titres à lire près du sapin, un chocolat chaud à la main.

La magie de Noël

Alors qu’elle est en vacances chez ses grands-parents pour la période des Fêtes, la petite-fille du père Noël se lie d’amitié avec un poulain blessé. Leur connexion est si forte que la fillette a l’impression d’entendre les pensées de l’animal, comme si celui-ci était magique. Avec ses magnifiques illustrations sur des pages grand format, La licorne de Noël est un conte charmant dans lequel la magie des Fêtes réunit les gens qui s’aiment.

La licorne de Noël Texte de Lucie Papineau, illustrations de Josée Masse Éditions Auzou Dès 3 ans

Une « expérience historique »

IMAGE GUILLAUME PERREAULT, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Mammouth rock, tome 2 – De l’autre côté du trou noir, texte d’Eveline Payette, illustrations de Guillaume Perreault

Lors du spectacle de Noël de son école, Louis présente aux autres élèves un numéro très spécial : une expérience « historique ». Avec l’aide de son ami Mayonnaise, le célèbre mammouth rock, le jeune scientifique démontrera comment voyager dans un trou noir. L’attachant et très créatif inventeur réussira-t-il là où de nombreux grands penseurs ont échoué ? La lecture du fort divertissant cahier de recherche de Louis vous donnera la réponse.

Mammouth rock, tome 2 – De l'autre côté du trou noir Texte d’Eveline Payette, illustrations de Guillaume Perreault Éditions La courte échelle Dès 6 ans

Quand le père Noël est triste

IMAGE LUCILE LESUEUR, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Princesse Belzébuth – Le drôle de Noël du père Noël, texte d’Eza Paventi, illustrations de Lucile Lesueur

La Princesse Belzébuth et son frère Philémon forment « le plus grand duo de passionnés de Noël de la galaxie ». Lorsqu’un lutin sonne à leur porte et leur demande de l’aide pour calmer le chagrin du père Noël, les enfants s’empressent de le suivre au pôle Nord. Trouveront-ils l’élément qui lui remontera le moral ? Une histoire d’amitié qui réchauffe les cœurs, même celui du mythique personnage à la barbe blanche.

Princesse Belzébuth – Le drôle de Noël du père Noël Texte d'Eza Paventi, illustrations de Lucile Lesueur Éditions Les Malins Dès 3 ans

Noël multiplié par 1000

IMAGE YVES DUMONT, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Noël chez les 1000 enfants, texte de Valérie Fontaine, illustrations d’Yves Dumont

Comment se déroulent les préparatifs et les festivités de Noël dans une famille très, très, très nombreuse ? Voilà ce qu’a imaginé l’autrice Valérie Fontaine dans ce troisième album mettant en vedette la famille Chose, qui a comme particularité d’avoir 1000 enfants. L’emballage des cadeaux, la préparation des desserts, l’installation des décorations, les célébrations : il est fascinant de découvrir chacune de ces étapes à travers les images pleines de détails de l’illustrateur Yves Dumont.

Noël chez les 1000 enfants Texte de Valérie Fontaine, illustrations d’Yves Dumont Éditions Québec Amérique Dès 3 ans

Drôles de lutins

IMAGE ÉMILIE GOULET, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait d’Absolument tout sur les lutins !, texte et illustrations d’Émilie Goulet

Saviez-vous que les lutins dorment dans des boules de Noël ? Qu’ils en ont assez de se faire comparer à des gnomes de jardin ? Que la mère Noël cache des brocolis dans les biscuits qu’elle leur cuisine ? Dans ce livre amusant aux allures de magazine à potins, un envoyé spécial au pôle Nord rapporte tous les secrets des fidèles amis du père Noël. Avis aux parents : on y apprend même comment amadouer les lutins trop coquins.

Absolument tout sur les lutins ! Texte et illustrations d’Émilie Goulet Éditions En quête Dès 4 ans

À la rescousse

IMAGE MARTIN AUBRY, FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION Extrait de Slush le lutin – Perdus dans l’Histoire, texte de Jean-François Faucher, illustrations de Martin Aubry

C’est presque devenu une tradition. Chaque Noël, une nouvelle aventure de Slush le lutin arrive en librairie. Dans ce sixième livre, le lutin qui excelle dans l’emballage de cadeaux active malencontreusement une machine à remonter dans le temps. Résultat ? Ses amis se retrouvent perdus à différentes époques. Heureusement, le père Noël est là pour aider Slush à les secourir. Le petit plus de cette série ? Certaines illustrations s’animent grâce à une application téléchargeable.