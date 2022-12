Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Karyne Duplessis-Piché Collaboration spéciale

Les longues semaines en isolement sont un mauvais souvenir, mais elles ont permis à certains de développer une nouvelle passion : les casse-têtes. En vue du congé des Fêtes, pourquoi ne pas faire le tri et planifier un échange de casse-têtes au bureau ou avec la famille ? De cette manière, on s’assure d’en avoir de nouveaux à assembler cet hiver. Personne avec qui échanger ? La Maison du casse-tête, à Blainville et à Sainte-Adèle, vend des coffrets déjà utilisés à moindre coût. Elle achète aussi les boîtes déjà terminées par ses clients.