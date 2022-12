Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Du velours, du satin, de la dentelle, des brillants... Noël est le prétexte pour se mettre sur son trente et un. Qu’on choisisse de s’acheter une nouvelle tenue ou pas, on sublime sa peau avec une crème irisée ou une huile nacrée pour ajouter une touche de glam. Un soupçon sur les bras, le cou, le décolleté, les jambes... Ça fait chic et ça fait fête ! Voici quelques suggestions de produits de beauté offerts en ligne, dans les pharmacies et les magasins à grande surface : l’Huile Prodigieuse Or de Nuxe (38 $ pour 50 ml), la crème Born to Glow ! de NYX Professionnel (15 $ pour 18 ml) et l’illuminateur pour le corps Nuda (45 $ pour 75 ml).

Maude Goyer, collaboration spéciale