Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, préparer les festivités et avoir du plaisir en famille. Car, comme le dit la chanson, ça arrive rien qu’une fois par année !

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Le blitz d’emballage de cadeaux est plus agréable avec un verre de rouge. C’est l’occasion de redécouvrir ce classique du Douro. Il réunit les variétés de raisins typiques de cette région du Portugal, soit la Touriga Franca, la Touriga nacional et la Tinta roriz. Après une année en fût de chêne, le vin dévoile des arômes d’épices douces et de cerises noires. Son attaque juteuse et croquante fait place à des tannins moyennement robustes et très soyeux.

Casa Ferreirinha Vinha Grande Douro 2019, Code SAQ : 865 329, 18,20 $