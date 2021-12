Pour patienter jusqu’à Noël, nous vous offrons chaque jour une idée pour égayer votre journée, préparer les festivités et avoir du plaisir en famille. Car, comme le dit la chanson, ça arrive rien qu’une fois par année !

Karyne Duplessis Piché Collaboration spéciale

Cette nouvelle liqueur choco-noisette fait des merveilles dans le café. Elle fera aussi bien des heureux sous le sapin.

Elle a été créée grâce au partenariat entre deux entreprises de Trois-Rivières, soit la distillerie Wabasso et la brasserie Le temps d’une pinte.

Contrairement aux autres crèmes, celle-ci ne contient pas de lactose. Elle a plutôt été préparée avec du lait d’avoine, ce qui la rend encore plus onctueuse et décadente. Avec 15 % d’alcool, et un goût de chocolat et de noisette, c’est une gâterie à ne pas rater.

Crèmette Choco-Noisette, Code SAQ : 14824027, 35,75 $