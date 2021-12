Cadeaux d’ici et d’ailleurs pour férus de voyages

Encore une année compliquée pour ceux atteints de bougeotite aiguë. On les gâte sous le sapin avec des surprises pour patienter ou se relancer doucement sur les pistes internationales.

Sylvain Sarrazin La Presse

Savon-voyageur à tout faire

Pas agréable, de se faire passer un savon par les agents de sécurité aéroportuaire quand on transporte des liquides. Les savons-shampoings solides sont donc plus que jamais de mise dans les valises. Celui-ci, justement baptisé Le voyageur, est fabriqué à la main par la Savonnerie des diligences, à Eastman. Couteau suisse de l’hygiène, il permet de laver corps, cheveux et visage en douceur. Fait à partir d’huile d’olive, il est doté d’une fragrance de lime et citronnelle.

Savon-shampoing solide Le voyageur, 6,99 $, 100 g

Des billets de côté pour le prochain billet d’avion

PHOTO TIRÉE DU SITE DE RENAUD-BRAY Tirelire-valise en bois

Tous les économistes vous le diront : ces dernières années ont été propices à l’épargne et aux mises de côté. Pour ceux qui rongent leur frein et économisent patiemment depuis 2020 en vue de leur prochain séjour, voici une sympathique tirelire en bois, frappée YUL, tout à fait à propos. En espérant qu’elle ne craque pas d’ici la réouverture totale des frontières internationales.

Tirelire-valise en bois, 16,99 $

Voyages page après page

PHOTO TIRÉE DU SITE DES ÉDITIONS DE L’HOMME Le Québec en hiver

Les récits de voyage n’ont pas manqué en 2021 (on peut Sillonner les chemins du monde avec Gabriel Anctil ou récolter des Fragments d’ici ou des Fragments d’ailleurs avec Gary Lawrence), mais l’invitation du talentueux Mathieu Dupuis se veut essentiellement photographique. Après un séjour révélateur en Finlande, il croque Le Québec en hiver sous tous ses angles, avec des images qui ne vous laisseront pas de glace, en paysages tout comme en portraits, en repos comme en action, en couleurs boréales comme toutes de blanc vêtues.

Le Québec en hiver, Mathieu Dupuis, Éditions de L’Homme, 39,95 $

La tête aux projets de voyage

PHOTOS TIRÉES DU SITE DE POUPONS ET CIE Coussin appuie-tête pour pour enfants de 1 à 4 ans

Qu’il s’agisse de courts séjours ou de voyages au long court, nos enfants ont droit au confort en tout temps. En avion, en auto (ou en bateau !), cette série de coussins mignons maintiennent la tête des plus petits et se ferment avec un jeu d’aimants. Réversibles été/hiver, ils conviennent aux 1 à 4 ans, qui ont le choix entre une souris, un panda, un lion, une licorne, un requin, un chat et une petite reine. Offerts dans plusieurs boutiques pour enfants.

Coussin appuie-tête pour pour enfants de 1 à 4 ans, BenBat, 30 $.

Il n’y a pas que Maps dans la vie…

PHOTOS TIRÉES DU SITE CARTOBOUTIQUE Affiches de cartes géographiques stylisées

Connaissez-vous CartoBoutique ? On y trouve des affiches bellement stylisées de cartes géographiques des plus belles villes internationales, mises au point par le designer montréalais Olivier Gratton-Gagné. Plusieurs séries (Chroma, Art Déco, Métro…) et une foule de tailles raviront les voyageurs nostalgiques d’une cité chère à leur cœur.

Affiches de cartes géographiques stylisées, à partir de 31 $

Une nuit pas comme les autres

PHOTO TIRÉE DU SITE DE CANOPÉE-LIT Coffret-cadeau Hébergement insolite de Coffrets Prestige

L’avez-vous senti, ce vent dominant qui nous pousse vers les hébergements insolites en tous genres ? Ce coffret-cadeau devrait séduire nos proches aventureux, proposant une nuitée pour deux personnes dans l’un des 15 sites au choix, répartis aux quatre coins du Québec : de la yourte des Cantons-de-l’Est à la bulle de campement au Saguenay en passant par les cabanes perchées dans les arbres.

Coffret-cadeau Hébergement insolite de Coffrets Prestige, 129,99 $

Petite folie à ski

PHOTO FOURNIE PAR ELAN Skis pliables Elan Voyager

Tout le monde sera d’accord sur ce point : une paire de skis, ce n’est pas la chose la plus pratique à trimballer sur la route ou dans les airs. Après les avoir testés dans le domaine militaire, le fabricant Elan vient tout juste de rendre accessible au public le premier ski alpin pliable, grâce à un système sophistiqué et renforcé de charnières. Pratique ! Et haut de gamme : avant de plier les skis, il faudra déployer le portefeuille.

Skis pliables Elan Voyager, 1999 $