Le sombre a du lustre

Les murs, les sols et les plafonds noirs, charbon, bleu nuit, vert sapin composent l’intérieur de plus en plus de demeures. Après le blanc et le bois blond venus de Scandinavie, les teintes obscures aimantent les désirs pour les mises en scène nimbées d’élégance et de mystère. Lumière sur une tendance sombre… loin d’être déprimante !