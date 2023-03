Luminaire Authentik a emménagé dans de nouveaux locaux, rue Notre-Dame Ouest, à Montréal. Rien de neuf sous le soleil, vous direz ? Vrai, l’entreprise de luminaires sur mesure avait déjà pignon sur rue dans le quartier Saint-Henri. Mais elle vient de se déplacer un jet de pierre plus loin, dans un local beaucoup plus grand et adapté à ses besoins. Nous avons rencontré la fondatrice, Maude Rondeau, dans la lumineuse nouvelle salle d’exposition.

« On était juste un peu plus loin, sur Notre-Dame. On aimait le quartier, la localisation est parfaite », lance d’emblée Maude Rondeau, que nous rencontrons dans le local rempli de lumière... et de lumières !

Même rue, même quartier, donc, mais dans un lieu complètement retapé. L’ancienne boutique devenait un peu étriquée et était moins adaptée aux besoins changeants de l’entreprise. « On avait beaucoup de walk-ins, mais ça venait un peu à l’encontre du service sur rendez-vous qu’on offre aussi. L’idée avec la nouvelle boutique, c’est de pouvoir rencontrer les deux clientèles », résume la femme d’affaires.

Une panoplie de modèles, suspendus, au mur ou sur pied, sont exposés dans la salle blanche et immaculée. Des arches modulées dans le mur ont permis d’y insérer les éléments de la matériauthèque, dont le « bar » à couleurs. Au centre, un grand îlot de 18 pieds de longueur domine l’espace. « C’est vraiment un îlot de travail », précise la fondatrice de l’entreprise.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Maude Rondeau dans sa nouvelle salle d’exposition montréalaise, toujours située dans le quartier Saint-Henri

L’idée, c’est de pouvoir circuler autour, d’avoir l’espace pour dérouler ses plans... Tout est conçu pour que les clients s’approprient le lieu et comprennent toutes les possibilités qu’on peut faire à l’intérieur de Luminaire Authentik. Maude Rondeau, fondatrice de Luminaire Authentik

Car, il faut le spécifier, les luminaires sont personnalisables de A à Z. Des possibilités, il y en a donc des milliers : 2800, pour être précis, si l’on tient compte de tous les agencements que l’on peut faire avec les couleurs, les formes et les styles. Un immense terrain de jeu encadré par des conseillers, tous formés en design.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les lampes de Luminaire Authentik sont entièrement personnalisables, et la salle d’exposition permet de visualiser plusieurs combinaisons possibles.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Une cinquantaine de couleurs sont offertes. Le client peut ainsi choisir la teinte de l’extérieur et de l’intérieur du luminaire, ainsi que la couleur du fil… entre autres.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Une collection rapide, qui regroupe les articles les plus populaires dans les cinq couleurs les plus classiques, est également mise à la disposition des clients qui ne souhaitent pas attendre le délai de production, ou qui ne tiennent pas à personnaliser leur luminaire. 1 /3





Voir grand

Si cette boutique de Saint-Henri est le point de contact montréalais, le siège social, lui, se trouve à Cowansville, dans un ancien Loblaws. Luminaire Authentik y partage ces immenses locaux avec d’autres entreprises liées au design, regroupées dans un collectif nommé LA-telier Destination Design, qui est l’initiative de Maude Rondeau elle-même. C’est là que se trouve le siège social, mais également l’usine de fabrication.

En pleine pandémie, l’entreprise des Cantons-de-l’Est a également ouvert un magasin à Toronto et, plus récemment, une boutique satellite à Québec. Particularité : dans cette microboutique, il n’y a pas d’employés ! « C’est un nouveau concept que j’ai mis en place, souligne l’entrepreneure. L’idée, c’est que le client peut aller voir et toucher les matériaux, et certains modèles qui sont exposés. » Des conseillers sont disponibles à distance.

Luminaire Authentik y partage l’espace avec le magasin Céramique Décor. « On a ouvert en janvier, et ça a fait pas mal de bruit récemment, poursuit-elle. Pour moi, c’est un projet pilote. Si ça fonctionne bien, ça va être une avenue que je vais explorer. »

Projets à venir

Visiblement, beaucoup de chemin a été parcouru depuis qu’elle a lancé son entreprise, dans le garage de sa maison à Bromont, après avoir décidé de quitter Montréal et son emploi en mode et marketing. Les projets ne manquent pas pour Maude Rondeau, qui voudrait ouvrir des points de vente sur la côte est des États-Unis, ainsi qu’à Vancouver, dans le quartier de Gastown.

D’ailleurs, elle a lancé en douce récemment une collection d’objets : chandeliers, tables, jardinières... De fil en aiguille, le mandat de l’entreprise se précise et s’agrandit. Une lampe à la fois !