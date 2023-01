Si vous cherchez des inspirations de design sur Pinterest ou Instagram cette année, vous risquez de les rencontrer de plus en plus : les lattes verticales ! En bois ou ton sur ton, sur les murs ou sur les meubles, les lattes ajoutent un je-ne-sais-quoi au décor.

Habillage

« J’adore ça ! », résume la designer Geneviève Simard lorsqu’on lui demande son appréciation des lattes verticales. « C’est le côté très architectural que ça donne, c’est le fait que ce soit très linéaire, très droit, très séquentiel, dit-elle. Ça a un côté design très fort, à mon avis. » On les retrouve un peu partout : sur les meubles (notamment les îlots de cuisine), au plafond, comme cloison, et le plus souvent sur les murs. En plus de créer un effet de hauteur, elles les habillent à merveille, estime la designer. « Des fois, on a de grands murs et on ne sait pas quoi faire avec, et même un très, très gros tableau n’est pas suffisant, souligne Geneviève Simard. Les lattes permettent de créer une séparation psychologique entre deux pièces qui ont un mur continu. » Elles peuvent aussi bonifier un « petit racoin qui n’a l’air de rien » en créant un point focal intéressant, dit-elle.

PHOTO FOURNIE PAR VERTIKA DESIGN Des lattes de bois créent un contraste avec le mur noir de la chambre à coucher.

PHOTO NATHAN VAN EGMOND, FOURNIE PAR VERTIKA DESIGN Un mur de lattes noires ton sur ton donne de la texture à ce bureau.

PHOTO NATHAN VAN EGMOND, FOURNIE PAR VERTIKA DESIGN Une cuisine où l'on met en valeur les lattes verticales.





Tendance

Chez Vertika Design, une entreprise québécoise qui fabrique et installe des revêtements et murs design, les lattes verticales ont été le produit phare cette année. « On les voit de plus en plus, autant en application murale qu’en application sur le mobilier », indique Sascha Romer, directrice des opérations franchises chez Vertika Design. « Les lattes créent un équilibre avec les autres textures de l’environnement », indique Mme Romer. Les gens les prennent en bois pour miser sur le contraste – ce qui ajoute un effet riche et chaleureux à la pièce – ou encore ton sur ton, ce qui est « très en vogue en Europe en ce moment », note Mme Romer. Montées sur des feutres acoustiques, les lattes de bois peuvent contribuer à absorber le son dans des pièces où il y a trop de réverbération.

PHOTO TIRÉE DE PINTEREST Une cuisine de style Japandi

Japandi

Les lattes verticales sont mises en valeur dans le très actuel style Japandi, croisement entre le design japonais et le design scandinave. Le Japandi table sur la simplicité, le confort et les éléments naturels comme le bois. « C’est un style qui met en valeur les textures naturelles, explique Stéphanie Longchamps, designer associée chez Les Stéphanies. Au lieu d’aller dans des punchs de couleur, on va vraiment y aller dans des textures ; les lattes sont donc tout à fait de mise dans ce style-là. » On peut y retrouver des lattes verticales dans un style scandinave, par exemple en noyer, ou plus classique, par exemple en marbre, en pierre ou en béton, indique Mme Longchamps. « Les lattes verticales font partie des designs actuels », conclut-elle.