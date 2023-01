Les morceaux ont été créés pour avoir plus d’une utilisation. Par exemple, la Souche peut servir de tabouret ou encore de table d’appoint.

La coupe de grandes pièces de bois génère nécessairement de plus petits morceaux. Et comme l’on dit que dans les petits pots, on trouve les meilleurs onguents, le fabricant de meubles Kastella a voulu utiliser les retailles de ses morceaux de bois massif pour créer une collection faite de petits meubles.

« L’idée, c’est de gaspiller le moins possible du matériel qui est encore très utilisable », lance d’emblée Jason Burhop, designer et fondateur de Kastella.

La collection, qui s’appelle Chute de bois, comprend trois pièces : la Souche — qui, avec sa forme arrondie, peut servir de tabouret comme de table d’appoint —, le Tabouret à lattes et le Marchepied à lattes. La collection a été élaborée de concert avec un ébéniste senior chez Kastella, Raphaël Dinh.

Le fait que ces pièces soient fabriquées avec des chutes de bois leur confère automatiquement un caractère unique, souligne d’ailleurs M. Burhop.

Chaque meuble est différent, parce qu’on produit avec le bois qu’on a en main. Jason Burhop, designer et fondateur de Kastella

Pour cette raison également, les morceaux sont fabriqués en série limitée et non en grande quantité, en fonction du matériel disponible au moment donné.

Pour l’instant, trois modèles existent, mais les créateurs envisagent d’étendre la collection avec d’autres pièces au fil du temps, au gré de leurs inspirations.

Pour voir la collection, on peut passer à la boutique du boulevard Saint-Laurent, dans le Mile End, ou faire un tour sur le site web de l’entreprise.

Menuiserie architecturale

PHOTO MAXIME BROUILLET, FOURNIE PAR KASTELLA Kastella a réalisé l’ébénisterie architecturale de la Maison Resther, composée de deux unités dans le Plateau-Mont-Royal.

En plus de la boutique où l’on vend la collection de meubles, Kastella exploite aussi une branche de menuiserie architecturale. « Ça représente environ la moitié de notre production par année. On fait les deux en parallèle, avec deux équipes à l’interne, une sur le meuble et l’autre sur l’architectural », précise Jason Burhop.

On peut donc voir leur travail dans les réalisations de plusieurs firmes d’ici, dont l’Atelier Pierre Thibault, Appareil Architecture, ou encore EM Architecture, pour n’en nommer que quelques-uns.

Par exemple, dans la Maison Resther — un projet récent de l’Atelier Pierre Thibault —, c’est Kastella qui a réalisé toute l’ébénisterie architecturale, dont des meubles intégrés, du rangement, la cuisine… « La seule chose qu’on n’a pas faite, c’est l’escalier ! », résume le fondateur de Kastella.