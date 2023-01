Après un violet, Very Peri, passé plus ou moins sous le radar en 2022, Pantone accueille la nouvelle année en rouge carmin, son incarnation de la mouvance actuelle qui met de l’avant des mots comme « force », « expression personnelle » et « renouveau ».

Cet élan dynamique vers un avenir plus coloré s’enracine néanmoins dans la tradition et la nature, précise Pantone en mettant en lumière l’insecte — la cochenille — qui permettait jadis d’obtenir des teintes de rouge de façon naturelle. Viva Magenta (Pantone 18-1750) demeure un choix audacieux et de ceux qui pourraient venir ébouriffer la neutralité qui règne dans les maisons depuis deux décennies. Avec trois expertes en couleurs et en design d’intérieur, La Presse décortique son impact et son application concrète dans nos décors.

Marie-Chantal Milette, spécialiste en couleurs

Fondatrice de l’agence Kryptonie

Viva Magenta est une couleur vive qui secoue : on aime ou pas, estime l’experte en couleurs qui avait prédit le couronnement d’un vert classique pour 2023, tout en positionnant le magenta en deuxième position. « Je suis surprise qu’ils n’aient pas opté pour un choix logique comme Classic Green. Ça demeure tout de même une option osée de leur part si on compare à l’ensemble des couleurs élues ces dernières années, mis à part peut-être celle de 2022. »

Même les entreprises de peinture, qui sont soumises à des contraintes commerciales, commencent à s’intéresser à des tons plus vifs, note-t-elle. L’audace du moment revient au leader Benjamin Moore qui a fait de Raspberry Blush, proche parent du magenta de Pantone, sa couleur phare pour 2023.

On semble enfin sentir que le consommateur est prêt à courir de petits risques. Après deux années de sacrifices, passées dans nos maisons, on a envie de mettre de la joie dans nos décors. On peut enfin montrer nos couleurs, passer en mode actif et célébrer notre personnalité. Marie-Chantal Milette, de l’agence Kryptonie

Ce qui ne veut pas dire qu’il faille l’utiliser du plancher au plafond, précise la spécialiste, qui l’imagine plutôt à petite dose en déco. « Le magenta sollicite beaucoup d’énergie. On va donc l’intégrer en douceur avec un coussin ou une œuvre d’art, par exemple. »

Dans nos décors neutres dominés par le gris, le beige et le blanc, ce processus devrait pouvoir se faire sans peine, surtout que ce magenta, assez présent dans la nature, est plus facile à agencer qu’il n’y paraît. « Je limiterais cependant l’éventail à deux ou trois couleurs signatures pour un même décor, conseille-t-elle. Dans la mesure où Viva Magenta porte un message fort qu’on a envie de célébrer, il finira probablement par faire un certain consensus. Je persiste cependant à croire que Classic Green aura une influence plus forte sur la déco. »

Karine Matte, styliste d’intérieurs

Créatrice du blogue Matte & Glossy

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Karine Matte, designer de Matte & Glossy

Déçue par les choix de Pantone ces dernières années, Karine Matte accueille l’arrivée de ce rouge rosé comme un cadeau de Noël, dit-elle. « Ce que j’aime, c’est que c’est une couleur pleine d’optimisme et de vitalité, et c’est dans cette direction que ça nous pousse. Le vert aurait été prévisible dans le contexte socio-économique dans lequel on est — c’est une couleur apaisante, réconfortante, qui nous enracine —, mais que Pantone nous arrive avec Viva Magenta, ça donne l’impression de voir un peu le bout de tout ce qui se passe. Le discours n’est plus autant dans le réconfort, mais dans le fait d’aller de l’avant. »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LOVEDECO.RO Pour un effet sophistiqué : velours carmin sur canapé

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @NILANJANA_J Un coup de pep dans un décor neutre 1 /2



Ce carmin « accrocheur sans être agressif » pourra être joué en analogie avec toutes les couleurs et dans tous les styles d’intérieurs, qu’ils soient contemporains, traditionnels, champêtres ou scandinaves, estime la designer qui nous rassure sur le fait de pouvoir en glisser facilement quelques touches dans tout décor existant. « Cette couleur s’agence à toutes les teintes de vert, de bleu ou de brun, et elle est particulièrement folle avec du bleu cobalt », se réjouit-elle, ajoutant que bois et magenta seront à coup sûr un autre duo gagnant.

Je ne suis pas encore certaine que je l’utiliserais sur un mur ou des portes… peut-être en la noircissant ou en la grisonnant un peu. Je trouve cependant qu’elle mérite d’avoir son meuble. J’imagine très bien un beau fauteuil en velours magenta ou meuble ancien revalorisé. Karine Matte, designer de Matte & Glossy

On est un peu frileux à l’idée ? On peut toujours profiter de sa touche de chaleur sur un jeté, un coussin ou un motif de tapis. « Ce n’est peut-être que de la déco, mais on voit combien ça nous fait du bien d’introduire de la couleur dans nos vies. Et il suffit d’un petit objet pour que ça devienne contagieux ! »

Vanessa Sicotte, décoratrice d’intérieurs

Créatrice du blogue Damask & Dentelle

PHOTO PIERRE ARSENAULT, FOURNIE PAR VANESSA SICOTTE Vanessa Sicotte, designer de Damask & Dentelle

« La dernière année a été encore extrêmement difficile. Je pense qu’il fallait s’attendre à ce que Pantone nous sorte une couleur énergisante, dynamique et passionnée. Viva Magenta choque, mais dans le bon sens », souligne la designer en relevant la présence de rose dans ce rouge féminin, ce qui n’est probablement pas étranger au fait que les femmes se sont exprimées haut et fort.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @LOVEDECO.RO Vos multiples invités trouveront leur place.

Le rouge est la première couleur qu’un bébé voit après le noir et le blanc. C’est une couleur à laquelle nous avons un fort attachement émotif : c’est la couleur du sang et des émotions fortes comme l’amour, la passion, la colère. Vanessa Sicotte, designer de Damask & Dentelle

D’un point de vue déco, Viva Magenta est à aborder comme un rouge, précise-t-elle : avec parcimonie. Puisqu’il s’agit d’une couleur stimulante, on l’évitera dans les chambres à coucher, surtout celles des enfants, pour l’intégrer plutôt dans les pièces de vie où les conversations animées sont bienvenues. « J’imagine très bien l’effet sophistiqué d’un canapé magenta ou quelques accessoires de cette couleur dans un décor de salle à manger charnu aux murs pourpres très foncés. »

PHOTO TIRÉE DU SITE PARATI.COM Un rouge carmin associé au vert pour une touche chaleureuse dès l’entrée

PHOTO CHRISTIAN J ANDERSON, FOURNIE PAR SHEILA MAYDEN INTERIORS Pour en finir avec les cabinets blancs

PHOTO TIRÉE DE PINTEREST Magenta et rose forment un duo éclectique 1 /3





En peinture, la designer l’utiliserait principalement en accent, pour définir une zone dans une aire ouverte, par exemple, ou encore sur des portes et moulures, des cabinets de cuisine, l’intérieur d’une armoire… « Trempées » en totalité dans ce magenta, des pièces qui sont des lieux de passage, comme un petit vestibule ou une salle d’eau, seraient aussi spectaculaires. « J’éviterais d’en faire la seule couleur d’accent dans un décor autrement tout blanc et je l’agencerais plutôt à des couleurs très saturées ou très pâles de moindre intensité : un bleu marine, un vert sauge effacé ou presque noir… La marier à des teintes riches exige beaucoup de doigté », prévient-elle.

Avec le vert qui monte depuis quelques années dans les tendances et le magenta qui pointe, nous sommes sur une belle voie, croit Vanessa Sicotte. « D’un côté on a une couleur remplie d’espoir ; de l’autre, la passion : tout ça me semble extrêmement harmonieux ! »