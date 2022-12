Avis à ceux qui aiment zieuter les projets de L’atelier 3/4 fort : le studio de design architectural possède maintenant sa boutique en ligne.

C’est à force de se faire demander des objets vus dans leurs maisons, où ils conçoivent beaucoup d’éléments sur mesure, que les associés ont décidé d’en offrir une sélection sur leur site web. « On s’est dit qu’il y avait quand même une demande, explique Francis Rollin, fondateur de l’atelier. Et c’est vrai que certains de ces objets sont difficiles à trouver faits ici. »

Même si la boutique existait depuis un moment déjà, mais de manière informelle, le lancement officiel s’est fait tout récemment, au moment où L’atelier a sorti ses tabourets. « Ça, c’est vraiment un objet qu’on se fait toujours demander quand on dessine des cuisines ou des maisons, poursuit-il. On s’est dit : on en profite et on lance la boutique en ligne pour vrai, avec les objets qu’on avait mis au fil du temps. »

On y trouve donc deux types de tabourets (« En toute franchise, on n’arrivait pas à se brancher sur un modèle ! »), qui sont allés rejoindre les tables basses en terrazzo, le meuble audio, le support à vinyles, le bureau, l’étagère et les « tient-livres ».

Dans un autre style, des boucles d’oreilles sont aussi offertes — fabriquées avec des clous de plancher de bois franc ancien — ainsi qu’une sélection de chaises Eames originales, retapées. Puisque Francis les collectionnait depuis longtemps, c’est ainsi que l’idée lui est venue. « C’est le seul objet un peu hors de notre création sur la boutique. Mais je trouve que ça ‟fitte” avec ce qu’on fait, curieusement », ajoute-t-il.

Tous les objets sont fabriqués à la main, sur demande, dans l’atelier de Verchères. La livraison y est également offerte. À noter qu’il est possible de personnaliser les meubles dont on fait l’acquisition. « Les gens peuvent toujours choisir leur couleur de piètement ou de structure, leur essence et, dans plusieurs cas, même leurs dimensions, précise Francis Rollin. Oui, c’est standardisé, mais en même temps, c’est presque du sur-mesure. »