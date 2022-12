Un sapin dans le salon, c’est beau, mais quand il est garni, ça peut aussi être bon. Suspendre de petites douceurs surprenantes, mignonnes ou clinquantes aux branches donnera un parfait avant-goût à la réunion finale au pied de l’arbre décoré. Voici quelques idées sucrées à croquer.

Les classiques

Yes, we cannes !

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un grand classique qui existe en différentes tailles et couleurs



Indémodables et taillées sur mesure pour s’inviter dans les rameaux du sapin : les cannes de Noël, avec leur coloris rouge et vert, leur courbure pour s’accrocher facilement et leur petit parfum de menthe, sont parfaites pour embellir le sapin et justifier de fréquentes visites. On peut les acheter par lots, et certains confiseurs en fabriquent de plus grande taille, avec des teintes variées, à dévorer au fil des jours.

Des boules rondement ficelées

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ce n’est pas encore Pâques, mais ce n’est pas une raison pour ne pas se ruer sur des cocos en chocolat.

Également incontournables, les boules enveloppées d’aluminium et munies d’une ficelle restent toujours alléchantes. On les trouve très facilement en confiserie, chez les chocolatiers ou dans les épiceries. Si nos chocolats préférés sont vendus sans fil, pas besoin d’être un grand bricoleur pour en confectionner un.

Les festives

À la pièce

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un petit baluchon qui vaut son pesant de gourmandises

Très faciles à trouver et lumineuses avec leur côté doré, les pièces en chocolat remportent souvent du succès auprès des plus jeunes. Celles vendues par petits lots en sachets seront très faciles à intégrer dans un sapin, en ajoutant un simple ruban et en multipliant les caches au trésor au fond des branchages.

Petits sachets de beaux bonbons

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE De petites étoiles dans les branches peuvent provoquer des étoiles dans les yeux.

Une proposition très simple misant sur l’esthétique des friandises : il suffit de remplir de petits sachets transparents (ou opaques si on veut miser sur la surprise) avec les sucreries en vrac de son choix, évoquant de préférence Noël, un ruban, et le tour est joué. Nous avons jeté notre dévolu sur ces petites étoiles colorées, agréables après un repas un peu lourd. Mélanges, favoris, péchés coupables : tout est permis, du moment qu’on y trouve une touche de fantaisie.

Les mignonnettes

Sapin parasol

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE De petits parapluies en chocolat, très beaux, et pratiques pour se mettre à l’abri d’une petite fringale

Originaux et pensés pour être suspendus, ces parapluies en chocolat ne demandent qu’à se déployer en bouche. Ils existent en deux tailles, petit et grand, avec une variété de couleurs pour apporter des touches supplémentaires au sapin. Conçus par le chocolatier barcelonais Simon Coll, ils ont été dénichés à la confiserie Oscar de la rue Saint-Hubert.

Mise à l’amande

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Pour changer, cette petite boîte de pâtes d’amandes fleure bon les Fêtes.

D’accord, être suspendues à une branche n’est pas la vocation première de ces petites pâtes d’amandes, mais leur côté hyper mignon convainc de trouver une combine pour les y insérer. On peut les laisser dans leur boîte et en sacrifier une de temps à autre, ou passer une petite ficelle sur chacune d’elles. Qui plus est, ça change du chocolat et des sucreries habituelles. À vérifier si votre boulanger-pâtissier du coin en réalise (celles-ci ont été trouvées à la pâtisserie polonaise du marché Jean-Talon). Au pire, on les disposera dans la crèche !

Un gros morceau gourmet

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une grosse dalle de chocolat noir et framboises ! On peut y réinstaller l’élastique qui entoure sa boîte d’emballage pour pouvoir l’accrocher aux branches. À croquer à petit feu.

Les décorations comestibles de Noël étant souvent à base de chocolat au lait, les gourmets penchant plutôt du côté cacao pourront jeter un œil chez Juliette & Chocolat, qui propose diverses tablettes des Fêtes, dont celle-ci, au chocolat noir et aux framboises. C’est un gros morceau (80 g), à croquer par bouchées au fur et à mesure que le 25 décembre s’approche. La ficelle autour de la boîte permet de l’accrocher, mais il faut prévoir une branche robuste.

Les déroutantes

Pour ceux qui ont les crocs

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE C’est Noël pour tout le monde, y compris pour pitou. Et si un des invités en croque une par mégarde, pas de danger, ces gâteries sont essentiellement composées de beurre d’arachides et de compote de pomme.

Les animaux de compagnie font partie de la famille, non ? Alors, pourquoi ne pas disséminer quelques gâteries pour pitou dans le sapin ? Celles-ci, offertes chez Mondou et fabriquées au Canada, sont faites de beurre d’arachides et de compote de pomme. Certaines sont spécialement prévues pour le temps des Fêtes (maisons ou bonshommes en pain d’épices), mais il est plus facile de fixer un ruban sur celles-ci. Faut-il vraiment préciser qu’elles devront être placées haut dans les branches, pour éviter tout accident de sapin ?

En route pour les festivi-thés

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Pourquoi pas un petit sachet de thé chaï dont on voit le contenu ?

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RENAUD BRAY Ces petits sachets trouveraient bien leur chemin sur le sapin. Petit bémol par rapport aux carences en matière de traduction française sur la boîte. 1 /2



Croquer dans le chocolat et les sucreries, c’est bien, mais le temps des Fêtes se passe aussi dans les verres, et un bon chaï réconfortant est toujours le bienvenu. Les sachets de thé sont rarement très esthétiques, mais ceux commercialisés par Camellia Sinensis, dans leur filet transparent laissant paraître les ingrédients, sont suffisamment jolis pour être accrochés au gré des branches. De plus, le mélange de chaï diffuse une agréable odeur. On passe à côté du sapin et hop, on saisit un chocolat et un petit sachet pour une pause épicée. On trouve aussi chez Renaud Bray des boîtes d’assortiments English Tea Shop, avec de jolis emballages individuels pyramidaux aux couleurs des Fêtes (l’ajout d’un ruban sera nécessaire).