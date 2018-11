Frida Kahlo chez vous

Photo fournie par Artistic Side of Life

POURQUOI FRIDA EST-ELLE PARTOUT?

Sophie Faucher revient d'un voyage à Londres, où elle a visité l'exposition hyper courue du Victoria and Albert Museum consacrée à Frida Kahlo. La rétrospective qui se déroule depuis le début de l'été dernier s'est remplie en un claquement de doigts. Seuls ceux qui ont réussi à mettre la main sur un billet électronique auront la chance de la voir.

À la fin de sa visite, l'actrice québécoise a été frappée par le nombre d'objets à l'effigie de Frida Kahlo qui se vendaient dans la boutique de souvenirs. Cahiers de notes, pochettes de maquillage, chaussettes, miroirs, poupées décoratives...

«Frida devient une marque qui vend», constate-t-elle.

Mais pourquoi le visage de l'artiste, qui a été gravement malade et mariée à un homme infidèle, apparaît-il sur des tasses à café et des housses de coussins 60 ans après sa mort? Il y a peut-être le film hollywoodien ou encore la rétrospective du musée Tate Modern, tous deux présentés dans les années 2000, mais la réponse ne s'arrête pas là.

«On est tous un peu perdus», avance Sophie Faucher, qui a écrit deux pièces et deux livres jeunesse sur Frida Kahlo. «Et puis, tout d'un coup, un modèle de femme courageuse se présente à nous. Elle a eu une vie douloureuse, mais elle voulait tout de même en profiter pleinement. Quand on se penche sur son oeuvre, elle nous donne l'élan pour repousser nos limites», dit-elle au sujet de la peintre qui a souffert de poliomyélite et qui a été victime d'un grave accident d'autobus l'ayant forcée à subir plusieurs interventions chirurgicales.

En juin dernier, la galerie l'Artiste dans le quartier Rosemont a été frappée par la «Fridamania». La salle, qui exposait le travail de femmes inspirées par Frida Kahlo, a attiré un nombre record de visiteurs. L'exposition a même dû se prolonger d'une semaine tant elle a été populaire. La soirée de vernissage a attiré près de 500 curieux.

«Pour une galerie de quartier, ce n'est pas banal», souligne Sylvie Santerre, fondatrice et copropriétaire de l'endroit.

La galeriste, qui visite souvent le Mexique, constate que l'artiste est célèbre dans son pays d'origine depuis longtemps. Au Québec, cette popularité est plutôt nouvelle, dit-elle.

«Je ne sais pas si l'engouement pour Frida Kahlo a un lien avec tout ce qui se fait pour la liberté de la femme et avec les abus qui ont été dénoncés récemment, se questionne Mme Santerre. Mais ce qui est sûr, c'est que Frida est une icône, une source d'inspiration pour les femmes.»

Dans le bureau de travail de Liza Petiteau, trois petites affiches du visage de Frida Kahlo décorent les murs. Celle qui s'est penchée sur les artistes féministes et leurs vêtements, dans sa thèse de doctorat en histoire de l'art, croit aussi que Frida est un modèle de femme forte. Mais ce n'est pas tout. Elle a également un style «coloré» et envoûtant.

«Elle a un style vestimentaire qui plaît avec son ruban dans les cheveux, ses bijoux et ses robes très colorées qui attirent le regard. [...] Son travail est certainement plus accessible grâce à son univers coloré et les objets de décoration qui en découlent, j'imagine que ça plaît beaucoup», dit la chargée de cours à l'École supérieure de mode.

Le paradoxe

Oubliez Kim Kardashian et ses égoportraits. Frida Kahlo réalisait des selfies - en peinture - bien avant la naissance des réseaux sociaux. Mais alors qu'elle peinait à gagner sa vie de ses autoportraits, son visage est aujourd'hui un sujet vendeur, un peu partout sur la planète.

Pour Liza Petiteau, il n'y a pas de doute que l'appropriation du visage de Frida Kahlo pose une question éthique. «Mais c'est la même chose avec d'autres grands artistes comme Van Gogh ou Picasso. Ce qui reste important, c'est de les faire connaître», avance-t-elle.

Sophie Faucher est quant à elle divisée. Elle n'aime pas quand Frida Kahlo sert d'outil de marketing. En même temps, elle comprend que l'artiste en inspire d'autres.

«Si on achète une toile d'un artiste qui a peint Frida Kahlo à sa manière, si les gens aiment ce qu'ils achètent, ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, un Frida Kahlo, c'est inabordable. Il n'y a que les Madonna de ce monde qui peuvent s'en offrir.»