L’industrie de la construction et de la rénovation tourne à plein régime. Les défis sont nombreux, tant du côté du recrutement de la main-d’œuvre et de la hausse des prix que du côté de l’approvisionnement. Le Salon national de l’habitation ouvrira ses portes au Palais des congrès de Montréal, du 10 au 13 mars, dans un tel contexte. L’ExpoHabitation de Montréal, qui a aussi sauté son tour l’an dernier, suivra au Stade olympique, du 31 mars au 3 avril. Fidèles, les exposants seront presque aussi nombreux que par le passé. Ils espèrent que les visiteurs seront au rendez-vous.

Danielle Bonneau La Presse

Même si son carnet de commandes est presque déjà plein pour 2022, Dany Bonneville, coprésident des Industries Bonneville, estime qu’il assume son leadership en maintenant la tradition et en participant aux deux salons.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les Industries Bonneville sont le constructeur officiel de la Maison Enfant Soleil. Dany Bonneville se trouve dans la demeure, en construction à Belœil.

« Il n’y a rien de simple présentement, reconnaît-il. On y va, non pas pour faire des ventes, mais pour continuer de faire connaître notre nom et pour appuyer notre cause qui est la Maison Enfant Soleil. Ce sera pour nous une façon de vendre un paquet de billets pour le tirage. D’inspiration scandinave japonaise, elle sera de toute beauté. On va présenter des images, mais on ne pourra pas la montrer. Elle n’est pas finie, pour toutes sortes de raisons. »

Un nouveau modèle abordable, Natur-Évo, de 1008 pi⁠2 et pouvant évoluer au gré des besoins des occupants, pourra être visité. Ce choix n’est pas fortuit. Il reflète l’immense popularité des chalets de la série Natur, au cours de la dernière année et demie, précise M. Bonneville.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR LES INDUSTRIES BONNEVILLE Illustration du nouveau modèle abordable, Natur-Évo, des Industries Bonneville, qui pourra être visité. Cette maison de 1008 pi2 peut évoluer au gré des besoins des occupants, en ajoutant, par exemple, un étage.

Selon lui, le fait qu’aucune limite ne soit imposée au nombre de personnes pouvant déambuler à l’intérieur des deux salons fait une énorme différence. « Cela nous coûte chaque fois 100 000 $ pour installer et désinstaller une maison, dévoile-t-il. C’est un investissement énorme. »

Des hauts et des bas

Le Salon national de l’habitation et l’ExpoHabitation de Montréal appartiennent tous deux à Marketplace Events et sont gérés par Expo Média, à Montréal. Les membres de la petite équipe chargés de leur organisation se sont épaulés depuis janvier pour faire face à l’incertitude, révèle Arianne Li-Deslandes, directrice des opérations chez Expo Média. « On a fait le pari que, d’ici le printemps, la situation s’améliorerait », précise-t-elle.

La grande majorité des gens sont très contents de pouvoir juste revenir dans un salon pour rencontrer du monde et être entourés d’humains, dans des conditions sécuritaires. Cela va faire du bien à l’âme. Arianne Li-Deslandes, directrice des opérations chez Expo Média

Les deux salons auront lieu puisqu’ils sont fréquentés par des clientèles provenant de régions différentes, aux alentours de Montréal, et que leurs missions ne sont pas les mêmes, explique-t-elle. Alors que l’exposition au Stade olympique est davantage axée sur la rénovation et la construction, celle au Palais des congrès de Montréal, qui regroupe un plus grand nombre d’exposants, est tournée vers le design intérieur et donne un avant-goût de l’été, en accordant une place importante à l’aménagement extérieur. Leur présentation, à deux semaines d’intervalle, sera inversée cette année.

Un must

David Cousineau, propriétaire de Patio Design, a décidé de participer aux deux salons, comme il en a toujours eu l’habitude. « C’est sûr, c’est un peu l’inconnu, confie-t-il. On ne sait pas combien de personnes vont se présenter, mais on ne voit pas pourquoi on changerait notre façon de procéder. Il faut être là pour se montrer, se comparer, parler à d’autres propriétaires d’entreprises et prendre le pouls de ce que les gens aiment vraiment. Le contact humain est très important. C’est aussi une fierté de montrer notre savoir-faire. »

PHOTO FOURNIE PAR PATIO DESIGN L’entreprise Patio Design participera au Salon national de l’habitation et à l’ExpoHabitation de Montréal, comme elle l’a toujours fait par le passé.

Pour le détaillant JC Perreault, il n’était pas non plus question de reconsidérer sa participation au Salon national de l’habitation, même s’il ne sera pas en mesure de se montrer sous son meilleur jour. « Une organisation comme la nôtre a un rôle à jouer, estime le directeur des ventes, Louis La Rue. On va de l’avant, même si la disponibilité de plusieurs électroménagers demeure un enjeu. On va diminuer l’espace qui leur est accordé, au profit des barbecues et du mobilier pour l’extérieur. »

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Dans le magasin qu’il a récemment ouvert à Saint-Roch-de-l’Achigan, le détaillant JC Perreault réserve un vaste espace au mobilier de jardin. Il fera de même au Salon national de l’habitation, au Palais des congrès de Montréal, qui donnera un avant-goût de l’été.

Les salons de l’habitation sont soumis aux mêmes règles sanitaires que les centres commerciaux, précise Arianne Li-Deslandes. Plusieurs précautions seront prises pour maintenir de saines distances. « On a annulé tout ce qui était susceptible de regrouper des gens et d’attirer des foules, comme les conférences et l’invitation de vedettes, précise-t-elle. On veut favoriser une circulation fluide, pour que les gens n’aient pas peur de venir. »

Expo Média organise aussi le salon Maisons et jardins, à Ottawa, du 24 au 27 mars. À travers le Québec, plusieurs salons Expo Habitat ont été annulés, dont ceux à Québec, à Sherbrooke, au Lac-Saint-Jean et au Saguenay. Expo Habitat Beauce, à Saint-Georges, organisé par l’APCHQ Beauce-Appalaches, ira notamment de l’avant, du 25 au 27 mars. Expo Habitat Saint-Hyacinthe, de son côté, propose des stands virtuels et fixe un rendez-vous pour l’automne.