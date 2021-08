Immobilier

Les propriétés de DuProprio

D’un extrême à l’autre

L’été passé, nous avons fouillé la vitrine de vente immobilière Centris pour en extraire les annonces « extrêmes » : maison la plus chère, propriété la plus boudée, chalet le plus luxueux, etc. La semaine du 2 août, nous avons appliqué la même formule au site de vente directe DuProprio, pour en sortir les fiches qui établissent des limites dans diverses catégories. Attachez vos ceintures, on passe facilement d’un extrême à l’autre !