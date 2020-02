Vous êtes sur la plage. Il fait beau. Il fait chaud. Soudain, l’angoisse ! Vous pensez à votre maison. S’il fallait…

Yvon Laprade

Collaboration spéciale

Quand on part en voyage, on veut oublier le train-train quotidien, les tempêtes de neige et le verglas, les bouchons de circulation, les factures d’Hydro. Mais on oublie trop souvent, hélas !, de prendre les précautions d’usage pour s’éviter bien des désagréments.

Vous n’êtes pas encore partis ? Prenez note de ces quelques conseils, tout simples, mais ô combien utiles !

Informer son voisin !

Il pourra faire le tour de la maison, et y entrer, pour s’assurer que tout va bien à l’intérieur. Il en profitera pour ramasser le courrier, donner un petit coup de pelle devant l’entrée. Et si c’est un très bon voisin, il arrosera les plantes vertes !

Fermer l’eau !

Les ruptures de tuyauterie surviennent très souvent en hiver, d’où l’importance de fermer l’entrée d’eau de la maison. C’est tout aussi important si vous êtes propriétaire d’un condo. Vos voisins copropriétaires vont apprécier ce geste préventif, sans nul doute !

Faites des photos de vos biens !

Si des voleurs forcent votre porte et s’emparent d’une partie de vos biens, vous pourrez fournir des photos des objets volés à votre assureur. Même chose en cas de sinistre… Et faites une liste détaillée ! Avec un téléphone intelligent, ça ne prend que quelques minutes, et ces photos permettront de fournir une réclamation plus détaillée, incluant les marques et modèles des objets.

Informer son assureur

Un coup de fil auprès de votre courtier est la meilleure chose à faire si vous comptez vous absenter durant une assez longue période, recommande le courtier d’assurance Vincent Gaudreau. « Ça vous permettra de mieux connaître vos obligations, dit-il. Il vaut mieux prévenir et voir ce que comporte votre police d’assurance. Peu de gens le font, mais il faudrait informer son assureur dès qu’on laisse la maison vacante. »

Réduire le chauffage

Pour faire des économies d’énergie durant vos vacances au soleil, baissez vos thermostats et débranchez vos appareils électroniques (ordinateurs et autres). Vous pourriez par ailleurs installer une minuterie pour allumer et éteindre les lumières dans quelques pièces de la maison.

Restez discret sur les réseaux sociaux !

Vous savez sans doute que les voleurs et ceux qui veulent vos biens (!) scrutent les réseaux sociaux, à la recherche d’occasions… et de maisons laissées sans surveillance après le départ de leurs occupants vers les pays chauds et les plages sablonneuses ! Un conseil : évitez donc de raconter en long et en large que vous êtes absent de la maison pour des vacances dans le Sud !