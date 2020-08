On se retrouve bien souvent dépourvu face à un pépin du quotidien, que ce soit un problème de plomberie, un frigo qui coule ou un climatiseur qui a des ratés. Parfois, ces problèmes sont moins graves qu’il n’y paraît ; il s’agit de pouvoir en déterminer correctement la source. Des ouvriers et des réparateurs ont accepté de livrer leurs secrets.

Valérie Simard

La Presse

Beaucoup l’ignorent, mais les laveuses frontales sont dotées d’un filtre qui doit être nettoyé régulièrement. Si le filtre de la pompe à vidange est bouché, la laveuse ne se videra pas ou se videra mal, ce qui peut occasionner un mauvais essorage, des moisissures dans le joint en caoutchouc de la porte et de mauvaises odeurs. « Il y a beaucoup de facteurs qui créent les mauvaises odeurs dans les laveuses, mais souvent, c’est le filtre, indique Yan Candie, technicien en réparation d’électroménagers et président de l’entreprise Vincent Robillard. De la charpie, des cheveux, on retrouve de tout là-dedans. »

La plupart du temps, la trappe se trouve à l’avant de l’appareil, mais pas toujours. « Certains fabricants ont mis le filtre en dessous de la laveuse. Il n’est pas accessible », déplore Yan Candie. Le nettoyage du filtre est assez simple. Pour plus d’information, consultez le guide d’entretien de votre appareil.

Après avoir débranché l’appareil et ouvert la trappe, dévissez légèrement le filtre et penchez la laveuse afin d’en vider l’eau résiduelle dans un contenant. Certains modèles sont aussi munis d’un tube de vidange situé à côté du filtre, ce qui facilite l’opération. Nettoyez le filtre avec de l’eau et une brosse à dents, puis retirez les débris qui pourraient se trouver à l’intérieur de la cavité. Qui sait ? Peut-être y retrouverez-vous la pièce d’or que vous avez égarée il y a de cela plusieurs années.