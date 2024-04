Le ministère de la Santé de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas a affirmé lundi que l’armée israélienne a retiré ses chars et autres véhicules de l’hôpital al-Chifa, le plus grand du territoire palestinien assiégé, où elle avait lancé une opération militaire il y a deux semaines.

Agence France-Presse

Un journaliste de l’AFP et des témoins sur place ont vu des chars et des véhicules quitter le complexe hospitalier, couverts par des tirs d’artillerie et des frappes aériennes. L’armée israélienne n’a pas immédiatement confirmé le retrait.

« Des dizaines de corps de martyrs, certains en état de décomposition, ont été retrouvés dans l’enceinte et aux abords de l’hôpital al-Chifa », a affirmé le ministère de la Santé du Hamas dans un communiqué.

L’armée israélienne « s’est retirée du complexe médical al-Shifa après avoir incendié les bâtiments du complexe et l’avoir mis complètement hors service », a-t-il poursuivi.

« L’ampleur des destructions à l’intérieur du complexe et des bâtiments qui l’entourent est très importante », a ajouté le ministère.

Selon un journaliste de l’AFP sur place, plusieurs bâtiments du complexe ont été endommagés et certaines zones ont l’air d’avoir été incendiées.

Un médecin a déclaré à l’AFP que plus de 20 cadavres ont été récupérés. D’après lui, certains corps se sont fait rouler dessus par les véhicules militaires en train de se retirer.

L’armée israélienne, qui accuse les combattants du Hamas de se cacher dans les hôpitaux, avait lancé le 18 mars ce qu’elle avait décrit comme une « opération précise » contre al-Chifa, situé dans la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien.

Elle a affirmé avoir depuis « éliminé environ 200 terroristes » dans le secteur. L’opération avait démarré alors que des centaines de déplacés avaient trouvé refuge dans l’enceinte de l’hôpital.

Dimanche, le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait indiqué que 21 patients de l’hôpital al-Chifa étaient décédés depuis le début de l’opération israélienne.

Selon lui, il reste dans cet hôpital 107 patients, dont quatre enfants et 28 malades dans un état critique. « Beaucoup ont des plaies infectées et sont déshydratés. Depuis hier (samedi, NDLR), il ne reste plus qu’une bouteille d’eau pour 15 personnes », a encore affirmé le patron de l’OMS sur X.