Israël et le Hamas en guerre, jour 219 Pas de répit dans les frappes israéliennes à Gaza

(Rafah) Les frappes et les opérations au sol meurtrières israéliennes ne connaissent pas de répit dans la bande de Gaza assiégée et menacée de famine, plus de sept mois après le début de la guerre qui a coûté la vie à plus de 35 000 Palestiniens selon le Hamas dimanche.