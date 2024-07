L’Organisation mondiale de la santé a déclaré le 23 juillet que jusqu’à 14 000 personnes devaient être évacuées pour des raisons médicales de Gaza et s’est dite « extrêmement inquiète » du fait que les maladies pourraient causer plus de morts que les blessures de guerre après la détection du poliovirus dans les eaux usées du territoire.

Polio, eaux usées et hôpitaux surchargés

(Genève) L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état mardi de vives inquiétudes face à une possible épidémie de polio dans la bande de Gaza, alors que la crise sanitaire y est déjà très grave.

Agnès PEDRERO Agence France-Presse

Voici un aperçu de certains des défis sanitaires auxquels est confronté le territoire palestinien, selon l’OMS.

Polio dans les eaux usées

Menace largement répandue voici encore une quarantaine d’années, la poliomyélite (qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles) a très largement disparu dans le monde grâce aux vaccins.

Mais il existe une autre forme de poliovirus qui peut se propager : le poliovirus qui a muté à partir de la source contenue à l’origine dans le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO). C’est ce poliovirus dérivé d’une souche vaccinale (PVDVc) qui a été retrouvé à Gaza.

Lorsqu’elles se répliquent dans le tube digestif, les souches de VPO changent génétiquement et peuvent se propager dans les communautés qui ne sont pas complètement vaccinées contre la poliomyélite, en particulier dans les zones où les conditions d’hygiène et d’assainissement sont mauvaises, ou dans des zones surpeuplées.

Le 16 juillet, le Réseau mondial de laboratoires de lutte contre la poliomyélite a isolé le poliovirus de type 2 dérivé d’une souche vaccinale (PVDVc2) dans six échantillons d’eaux usées à Deir al-Balah et Khan Younès.

Aucun prélèvement humain n’a encore été effectué à Gaza de sorte que l’OMS ne sait toujours pas si quelqu’un y a été infecté par le poliovirus. L’OMS et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) espèrent collecter cette semaine les premiers échantillons humains.

De son côté, l’armée israélienne a annoncé dimanche avoir lancé une campagne de vaccination de ses soldats contre la polio.

Manque d’eau et d’assainissement

L’OMS et ses partenaires espèrent achever l’évaluation des risques liés à la polio cette semaine. Mais l’OMS a prévenu qu’il y a « un risque élevé » de propagation du poliovirus à Gaza et au niveau international « si cette épidémie ne fait pas l’objet d’une réponse rapide et optimale ».

Le Dr Ayadil Saparbekov, chef d’équipe à l’OMS pour les urgences sanitaires dans les territoires palestiniens, espère que des recommandations pourront être publiées dimanche.

Or, « étant donné les limites actuelles en matière d’hygiène et assainissement de l’eau à Gaza, il sera très difficile pour la population de suivre le conseil de se laver les mains et de boire de l’eau salubre », a-t-il relevé mardi, lors d’un point de presse.

« Avec le système de santé paralysé, le manque d’eau et d’assainissement, ainsi que le manque d’accès de la population aux services de santé… la situation s’annonce très mauvaise », a-t-il souligné.

Au-delà de la polio, l’OMS est « très inquiète » face à de possibles épidémies dans la bande de Gaza.

Système de santé dévasté

Seulement 16 des 36 hôpitaux à Gaza sont opérationnels, mais partiellement, selon l’OMS, qui fait état d’un « afflux massif de blessés » dans le complexe médical Nasser après de nouveaux bombardements lundi à Khan Younès, dans un contexte de « grave pénurie de réserves de sang, de fournitures médicales et de lits d’hôpitaux ».

Avant le conflit à Gaza, déclenché le 7 octobre par les attaques du Hamas, il y avait environ 3500 lits d’hôpitaux dans le territoire palestinien. Aujourd’hui, l’OMS estime qu’il y en a 1532.

Seulement 45 des 105 établissements de soins de santé primaires sont opérationnels. Huit des dix hôpitaux de campagne sont opérationnels, dont quatre seulement partiellement. Dans une telle situation, « il se peut que davantage de personnes meurent de maladies transmissibles que des blessures » liées à la guerre, a averti le Dr Saparbekov.

Selon ce responsable de l’OMS, « jusqu’à 14 000 personnes pourraient » avoir besoin d’une évacuation médicale hors de Gaza.