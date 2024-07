Illicite selon un avis de la Cour internationale de justice rendu vendredi, comment se vit l’occupation israélienne dans les Territoires palestiniens ? Portrait d’une situation sous haute tension à Hébron.

Hugo Lautissier Collaboration spéciale

(Hébron) Dans la plus grande ville du sud de la Cisjordanie, symbole des discriminations à l’égard des Palestiniens, la pauvreté s’ajoute à la peur des colons depuis le début de la guerre.

Ghassan Jabari a beau chercher, il peine à se rappeler. La dernière fois qu’il a reçu un client, dans sa petite boutique de souvenirs, située dans le souk du centre historique d’Hébron, c’était il y a un mois et demi, au moins. Un petit groupe de touristes turcs, venu visiter la mosquée Ibrahim, avait bravé les points de contrôle et autres portiques de sécurité pour s’aventurer dans le souk désespérément vide.

« En temps normal, le commerce n’est déjà pas florissant, mais depuis le 7 octobre, tout est à l’arrêt », résume Ghassan, 28 ans, en allumant une cigarette, à l’ombre de sa boutique. « Touristes ou non, on ne quittera pas cet endroit. Rester ici, c’est un acte de résistance. Si on ferme maintenant, rien ne nous dit que les Israéliens nous autoriseront un jour à rouvrir. »

Auparavant, sa boutique était située quelques rues en amont, au pied de la mosquée Ibrahim. Mais depuis le 7 octobre, l’armée israélienne lui interdit l’accès à son commerce, ne serait-ce que pour récupérer ses marchandises.

PHOTO HUGO LAUTISSIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les ruelles du vieux souk d’Hébron, situé dans la partie occupée par Israël, sont désespérément vides.

Depuis les accords de 1997, Hébron est divisé en deux zones : Hébron 1 (Ouest), qui représente 80 % de la ville, est sous autorité palestinienne, tandis qu’Hébron 2, l’Est, qui comprend le centre historique, est placé sous contrôle administratif et sécuritaire israélien. C’est la seule localité de Cisjordanie où des colonies sont implantées au cœur même de la ville. À Hébron 2, environ 35 000 Palestiniens vivent avec 800 colons sionistes religieux, parmi les plus radicaux de Cisjordanie. Chaque rue est quadrillée par les caméras, les points de contrôle et les miradors.

Dans un « avis consultatif » non contraignant rendu vendredi, la Cour internationale de justice (CIJ) a statué que « la présence continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé est illicite » et qu’Israël est « dans l’obligation » d’y « mettre fin […] dans les plus brefs délais ». Saluée par l’Autorité palestinienne et le Hamas, la décision a été sévèrement dénoncée par le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.

Les Palestiniens vivent à Hébron 2 dans un climat d’intimidation et de pression permanente : brutalités aux points de contrôle, expulsions et déplacements forcés, démolitions de maisons.

« Les gens ont peur de venir à Hébron 2. Si jamais j’invite un oncle ou un cousin d’Hébron 1, jamais ils ne viendront ici. Les risques de se faire tabasser sont trop élevés », constate Ghassan, avant d’énumérer la liste des brimades dont il a été témoin ces derniers mois.

PHOTO HUGO LAUTISSIER, COLLABORATION SPÉCIALE Depuis les accords de 1997, Hébron est divisée en deux zones : Hébron 1 (Ouest), qui représente 80 % de la ville, est sous autorité palestinienne, tandis qu’Hébron 2, l’Est, qui comprend le centre historique, est placé sous contrôle administratif et sécuritaire israélien.

Depuis le début de la guerre, les tensions ont encore monté d’un cran. Les Palestiniens d’Hébron 2 font tous état d’une impunité totale des colons dont les actions sont systématiquement couvertes par l’armée.

À quelques dizaines de mètres, Hisham, 56 ans, attend des clients qui ne viendront pas. Sa boutique en pierres datant de l’époque mamelouke a été restaurée il y a quelques années. Elle appartenait à son père et à son grand-père avant lui. Pour lui aussi, partir est inconcevable. Depuis le 7 octobre, il a pris un deuxième emploi, à Hébron 1, afin de subvenir aux besoins de ses quatre filles. Du doigt, il pointe le grillage qui quadrille le ciel juste au-dessus de la ruelle.

PHOTO HUGO LAUTISSIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les Palestiniens du vieux souk d’Hébron ont installé un grillage au-dessus de leurs boutiques.

« Nous avons installé ça parce que les colons qui vivent aux étages supérieurs nous balançaient leurs ordures. Maintenant, ils se contentent de nous envoyer leurs eaux usées », plaisante-t-il tristement.

La pauvreté explose

À Hébron comme dans le reste de la Cisjordanie, le secteur du tourisme est loin d’être le seul touché par la crise économique. La Banque mondiale a signalé fin mai 2024 une détérioration dramatique de la situation financière de l’Autorité palestinienne, qui gère partiellement la Cisjordanie occupée. Selon le rapport, l’Autorité fait face à un risque imminent d’effondrement budgétaire. Depuis le début du conflit, 306 000 emplois ont été perdus en Cisjordanie, d’après l’Organisation internationale du travail. Le taux de chômage, qui était de 13 % avant le conflit, a atteint 32 % au premier trimestre 2024. De plus, les salaires de la fonction publique ont été divisés par deux depuis que le gouvernement israélien, qui perçoit des recettes fiscales pour le compte des Palestiniens et transfère normalement ces fonds à l’Autorité palestinienne, refuse de le faire au motif que ces taxes pourraient servir à financer le Hamas. Enfin, plus de 120 000 Palestiniens travaillaient en Israël avant le 7 octobre. Depuis l’assaut du Hamas, le gouvernement n’autorise plus leur entrée sur le territoire israélien.

En plein cœur de la vieille ville, des familles défilent, un seau à la main, sous la chaleur écrasante de cette fin de matinée du mois de juin. La Taqiyya Ibrahimya, une soupe populaire, mise en place dès le XIIIe siècle à Hébron, s’apprête à fournir plusieurs milliers de repas aux habitants dans le besoin. « Il y a trois fois plus de monde qu’avant le 7 octobre », constate Wisam al Kurdi, qui dirige le comité chargé de la gestion de la Taqiyya, en s’épongeant le visage. Dans la cuisine de la Taqiyya, 300 kg de haricots et 420 kg de viande cuisent dans trois immenses marmites. Des volontaires remplissent à toute vitesse les gamelles destinées aux bénéficiaires. La chaleur y est insupportable.

PHOTO HUGO LAUTISSIER, COLLABORATION SPÉCIALE Dans la cuisine de la Taqiyya, 300 kg de haricots et 420 kg de viande cuisent dans trois immenses marmites.

« Chaque jour, on distribue 2500 repas, ajoute Wisam al Kurdi, 5000 durant le mois de ramadan. » L’ambiance est électrique. Dans les couloirs attenants à la cuisine, la foule se bouscule contre les parois vitrées. Certains manquent d’air. « Il y en aura pour tout le monde ! », crie un cuisinier.

À l’extérieur, les premiers arrivés repartent avec de quoi assurer les repas de leur famille pour la journée. « Je travaillais comme employé dans un ministère. La situation est très difficile depuis le 7 octobre. Parfois, les gens viennent et la nourriture n’est pas suffisante. Pour moi, c’est de plus en plus difficile ces derniers mois », témoigne Abdelkarim, 52 ans.

La soupe populaire repose intégralement sur des dons privés. Les donateurs sont de riches hommes d’affaires d’Hébron, principal centre économique de la Cisjordanie. Ce matin-là, c’est Fayez al Najar, qui travaille dans l’import-export de denrées alimentaires, qui a financé la soupe populaire. « Je donne plus depuis le 7 octobre parce que la demande a explosé. Mais nous aussi, en tant qu’hommes d’affaires, on peine à sortir de l’eau », explique-t-il. « La foule que vous voyez ici peut paraître impressionnante. Mais la plupart des gens dans le besoin ne viennent pas, car ils ont peur de venir dans Hébron 2. Si la Taqiyya avait lieu à Hébron 1, il y aurait trois fois plus de monde. »