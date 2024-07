(Hodeïda) Les équipes de pompiers s’efforçaient lundi de contenir un gigantesque incendie dans le port de Hodeïda au Yémen provoqué par une frappe israélienne menée samedi en riposte à une attaque des houthis à Tel-Aviv.

Agence France-Presse

Des réservoirs de pétrole et une centrale électrique ont été notamment touchés dans ce port de l’ouest du Yémen sur la mer Rouge, principal point d’entrée pour les importations de carburant et l’aide internationale destinée aux régions tenues par les houthis.

Des colonnes de feu et de fumée noire s’élevaient dans le ciel de Hodeïda pour la troisième journée consécutive, selon un correspondant de l’AFP sur place. Les pompiers peinent à contenir le feu qui risque de s’étendre à des installations de stockage des denrées alimentaires.

Des images satellites de haute résolution de Maxar Technologies montrent des flammes dévorant des dépôts de carburant fortement endommagés dans le port.

Ces dépôts sont gérés par la Yemen Petroleum Company, qui a déclaré dimanche que les six personnes tuées lors des frappes israéliennes étaient ses employés.

Les houthis affirment que plus de 80 autres personnes ont été blessées dans l’attaque, beaucoup d’entre elles souffrant de brûlures graves.

« Vital »

Une cérémonie funéraire s’est déroulée lundi en hommage aux victimes sur fond de fumée noire. Leurs casques ont été exhibés lors d’un défilé dans Hodeïda au rythme d’une fanfare.

Les frappes de samedi étaient les premières menées par Israël dans le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, en réponse à une attaque de drone qui avait déjoué les défenses antiaériennes d’Israël et tué la veille une personne à Tel-Aviv.

Dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, les houthis se positionnent comme un membre clé du réseau régional d’alliés de Téhéran, qui comprend des groupes au Liban, en Syrie et en Irak.

Ils ont lancé depuis novembre près de 90 attaques contre des navires marchands dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden en affirmant agir en soutien aux Palestiniens.

En dépit de l’incendie, des responsables du port de Hodeïda ont affirmé qu’il « fonctionne à pleine capacité », selon l’agence de presse des rebelles houthis Saba.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des débris jonchent un quai de chargement après des frappes israéliennes sur le port de Hodeïda, le 21 juillet 2024.

« Nous travaillons 24 heures sur 24 pour accueillir tous les navires et il n’y a aucune inquiétude concernant la chaîne d’approvisionnement et les livraisons de nourriture, de médicaments et de dérivés du pétrole », a déclaré dimanche Nasr Al-Nousairi, un responsable du port, cité par Saba.

Cependant, le groupe américain de consultants Navanti Group a indiqué que les frappes sur Hodeïda ont détruit cinq grues et réduit la capacité de stockage de carburant du port de 150 000 tonnes à 50 000 tonnes.

Plus de la moitié de la population du Yémen a besoin d’une aide humanitaire selon l’ONU.

« Le port de Hodeïda est vital pour l’acheminement de l’aide humanitaire au Yémen », a déclaré l’International Rescue Committee (IRC) dans un communiqué envoyé à l’AFP.

« Tout impact sur cette infrastructure compromet l’entrée des biens essentiels et entrave les efforts d’aide », prévient l’ONG.