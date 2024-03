Gaza Des parachutages d’aide spectaculaires, et mortels

(Jérusalem) Ils sont noirs, gris, roses, et on peut les voir de très loin : les parachutes de vivres tombent depuis plus d’un mois sur le nord de Gaza dévasté, une aide humanitaire ardemment attendue, mais controversée, en particulier depuis la mort de 18 Palestiniens au sol.