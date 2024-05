La veille, cinq combattants, trois du Djihad islamique palestinien et deux du Hezbollah, avaient été tués dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban.

(Beyrouth) Quatre combattants du Hezbollah ont été tués jeudi dans une frappe israélienne sur une voiture dans le sud du Liban a indiqué à l’AFP une source sécuritaire, au moment où le Hezbollah intensifie ses attaques contre l’armée dans le nord d’Israël.

Agence France-Presse

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas le 7 octobre, des échanges de tirs opposent quotidiennement l’armée israélienne au Hezbollah pro-iranien, qui affirme soutenir le mouvement islamiste palestinien.

« Quatre combattants du Hezbollah ont été tués dans une frappe de drone israélien sur leur véhicule à Bafliyeh », située à une quinzaine de kilomètres de la frontière avec Israël, a indiqué la source.

Le Hezbollah n’avait pas annoncé de morts dans ses rangs dans l’immédiat.

La Défense civile libanaise a confirmé un bilan de quatre morts, ajoutant que ses équipes s’employaient à « éteindre l’incendie qui s’est déclaré dans le véhicule visé par une frappe aérienne israélienne ».

L’agence nationale d’information libanaise (Ani) a fait état elle, de « plusieurs morts dans une frappe de l’aviation israélienne sur la route menant à Bafliyeh », sans plus de détails.

« Nous ne commentons pas les informations parues dans les médias étrangers », s’est contentée de répondre l’armée israélienne, interrogée par l’AFP.

La veille, cinq combattants, trois du Djihad islamique palestinien et deux du Hezbollah, avaient été tués dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban.

Le mouvement libanais avait revendiqué mercredi une dizaine d’attaques dans le nord d’Israël, à l’aide de drones explosifs et de missiles guidés notamment.

Sur le site de l’armée israélienne recensant ses membres tués, l’armée a ajouté le nom d’un soldat « tombé lors d’une activité opérationnelle dans le nord d’Israël » le 8 mai, le troisième soldat annoncé tué dans le nord du pays cette semaine.

Israël riposte aux attaques du Hezbollah par des raids qui visent de plus en plus en profondeur le territoire libanais, et mène des frappes ciblées contre des responsables du mouvement.

En sept mois de violences transfrontalières, au moins 399 personnes, dont au moins 257 combattants du Hezbollah mais aussi 77 civils, ont été tuées au Liban, selon un décompte de l’AFP.

Côté israélien, 14 soldats et neuf civils ont été tués, selon un bilan officiel.