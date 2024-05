(Beyrouth) Un média officiel libanais a annoncé que quatre personnes d’une même famille avaient été tuées dimanche dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, le Hezbollah ayant affirmé tirer « des dizaines de roquettes » sur le nord d’Israël en représailles.

Agence France-Presse

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, le mouvement islamiste libanais Hezbollah, un allié du Hamas palestinien, échange quasi-quotidiennement des tirs avec l’armée israélienne à la frontière libano-israélienne.

Des factions palestiniennes et autres groupes alliés ont aussi revendiqué des attaques depuis le Liban contre Israël.

« Quatre personnes d’une même famille » ont été tuées dans un « raid de l’armée israélienne » sur le village de Mays al-Jabal, a déclaré l’agence officielle d’information libanaise (ANI), actualisant un précédent bilan faisant état de trois victimes.

Il s’agit d’un homme, d’une femme et de leurs enfants âgés de 12 et 21 ans, d’après l’ANI, qui a précisé que deux autres personnes ont été blessées.

Une source de sécurité libanaise, qui a requis l’anonymat, a confirmé que la frappe avait tué « quatre civils ».

Plus tôt, le chef de la municipalité de Mays al-Jabal, Abdelmoneim Choukeir, avait confirmé à l’AFP le raid dans ce secteur et fait état d’« un couple et de leur petit garçon tombés en martyrs dans la frappe ».

Selon l’ANI, des habitants du village inspectaient leurs maisons et magasins endommagés dans de précédents bombardements au moment du raid. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux de la région.

Peu après, le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir tiré « des dizaines de roquettes de types Katioucha et Falaq » sur Kiryat Shmona, dans le nord d’Israël, « en réponse au crime horrible que l’ennemi israélien a commis à Mays al-Jabal ».

Samedi soir, le Hezbollah avait également revendiqué des tirs sur des positions militaires dans le nord d’Israël.

En près de sept mois de violences transfrontalières, au moins 390 personnes, parmi lesquelles 255 combattants du Hezbollah et plus de 70 civils, ont été tuées au Liban, selon un décompte de l’AFP. Au moins 11 combattants du Hamas ont été tués selon ce même décompte.

Côté israélien, onze soldats et neuf civils ont été tués, selon un bilan officiel.