(Tulkarem) L’armée israélienne a indiqué avoir tué samedi cinq « terroristes » palestiniens, près de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie occupée, après 12 heures de siège d’un village au cours duquel un soldat israélien a été blessé.

Agence France-Presse

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas palestinien, ont fait état de trois combattants tués, dont son chef à Tulkarem Alaa Adeeb.

Dans le village de Deir al-Ghusun, un photographe de l’AFP a pu voir un important dispositif israélien bloquer les rues autour du bâtiment visé et un bulldozer le raser. Au moins un corps a été extrait des décombres et emmené par les forces israéliennes.

Au cours d’une « opération visant à neutraliser une cellule terroriste », des forces israéliennes « ont encerclé un bâtiment », indique l’armée dans un communiqué. « Après » avoir essuyé des tirs […] les forces de sécurité ont riposté », notamment avec des roquettes.

« Un drone de l’armée a visé et touché le bâtiment à deux reprises, tandis que des unités du génie s’employaient à le détruire », poursuit l’armée israélienne. « La confrontation s’est terminée par l’élimination de cinq terroristes et la saisie d’équipement militaire et d’armement. »

Un soldat israélien a été blessé lors de cette opération, a-t-on ajouté de même source.

La Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, est le théâtre depuis deux ans d’une flambée de violences, encore exacerbées par l’attaque meurtrière menée le 7 octobre depuis Gaza par le mouvement islamiste palestinien Hamas dans le sud d’Israël. Cette attaque a déclenché une offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza.

Au moins 496 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes ou des colons en Cisjordanie depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Au cours de la même période, au moins 19 Israéliens ont été tués par des Palestiniens en Cisjordanie et en Israël, selon l’agence du renseignement intérieur israélien Shin Bet.