(Beyrouth) Cinq personnes ont été tuées mercredi dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban a indiqué à l’AFP une source sécuritaire, au moment où le Hezbollah intensifie ses attaques contre l’armée dans le nord d’Israël.

Agence France-Presse

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas le 7 octobre, des échanges de tirs opposent quotidiennement l’armée israélienne au Hezbollah pro-iranien, qui affirme soutenir le mouvement islamiste palestinien.

« Trois personnes ont été tuées dans le bombardement israélien d’une maison dans la localité de Khiam », a indiqué la source à l’AFP, suggérant que les victimes étaient des « combattants palestiniens ».

« Deux combattants du Hezbollah » ont été tués dans un raid visant la localité frontalière de Odeissé, a ajouté la source.

Le Hezbollah et les groupe armés alliés dans le sud n’avaient pas annoncé de morts dans leurs rangs dans l’immédiat.

L’agence nationale d’information libanaise (Ani) avait précédemment rapporté que « des avions de combat israéliens avaient ciblé les localités de Khiam et KafrKila ».

PHOTO RABIH DAHER, AGENCE FRANCE-PRESSE Frappe sur KafrKila

Des images d’un photographe de l’AFP montrent d’épais nuages de fumée sur la zone à la suite du raid à Khiam.

L’agence a également fait état de bombardements israéliens qui ont visé de nombreuses localités du sud du Liban, dont Odeissé.

PHOTO RABIH DAHER, AGENCE FRANCE-PRESSE Frappes à Odeissé

Dans un communiqué, l’armée israélienne a indiqué mercredi que son artillerie et ses avions de combat avaient « frappé plus de 20 cibles terroristes du Hezbollah dans la région de Ramié au sud du Liban, y compris des structures militaires et des infrastructures terroristes ».

« Lors des frappes, des explosions secondaires ont été identifiées, indiquant la présence d’installations de stockage d’armes dans la zone », a ajouté l’armée.

De son côté, le Hezbollah a revendiqué avoir mené au moins 11 attaques contre des bâtiments de l’armée israélienne, des rassemblements de soldats et des sites militaires dans le nord d’Israël, à l’aide de drones explosifs et de missiles guidés notamment.

Le parti pro-iranien vise généralement des positions militaires israéliennes proches de la frontière. Israël riposte par des raids qui visent de plus en plus en profondeur le territoire libanais, et mène des frappes ciblées contre des responsables du Hezbollah.

En sept mois de violences transfrontalières, au moins 395 personnes, dont au moins 255 combattants du Hezbollah mais aussi 77 civils, ont été tuées au Liban, selon un décompte de l’AFP.

Côté israélien, 13 soldats et neuf civils ont été tués, selon un bilan officiel.