PHOTO OSAMAH ABDULRAHMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Dubaï) Les États-Unis et les forces d’une coalition mise en place par Washington ont abattu deux drones lancés par les rebelles houthis au large du Yémen, a affirmé mercredi le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Agence France-Presse

Les houthis, soutenus par l’Iran, ont lancé trois drones lundi soir, le premier a été intercepté par un navire de la coalition et le deuxième par l’armée américaine, tandis que le troisième s’est écrasé dans le golfe d’Aden (sud), a déclaré le Centcom sur son compte X.

Mardi à l’aube, les rebelles yéménites ont également « lancé un missile balistique antinavire », a ajouté le Centcom, en précisant qu’« aucun blessé ni dommage » n’avait été signalé.

L’agence de sécurité maritime britannique UKMTO avait fait état mardi de deux explosions à « proximité immédiate » d’un navire marchand traversant le golfe d’Aden.

Les mesures prises par les États-Unis et la coalition visent à « protéger la liberté de navigation et rendre les eaux internationales plus sûres », a assuré le Centcom.

Les houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, mènent depuis novembre des attaques contre les navires qu’ils estiment liés à Israël. Ils affirment agir en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza, où Israël mène une guerre meurtrière contre le Hamas en représailles à l’attaque sans précédent de ce mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre.

Face aux attaques houthies, les États-Unis, soutien d’Israël, ont mis en place en décembre une force multinationale de protection maritime et mené, parfois avec l’aide du Royaume-Uni, des frappes contre les houthis sur le Yémen. Ces derniers ont depuis élargi leurs attaques à des navires liés aux États-Unis ou au Royaume-Uni.