PHOTO GIL COHEN-MAGEN, VIA REUTERS

Nétanyahou et Biden rejettent les mandats d’arrêt demandés à la CPI

(Jérusalem) Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a dit lundi « rejeter avec dégoût » les mandats d’arrêt réclamés par le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) à la fois pour le dirigeant israélien et pour des responsables du Hamas palestinien.

Agence France-Presse

« En tant que premier ministre d’Israël, je rejette avec dégoût la comparaison du procureur de La Haye entre Israël », pays « démocratique » et « les meurtriers de masse du Hamas », a-t-il affirmé dans un communiqué.

« Comment osez-vous comparer les monstres du Hamas aux soldats de Tsahal », l’armée israélienne « la plus morale du monde ? », dit-il, jugeant qu’il s’agit là d’une « complète distorsion de la réalité ».

« C’est exactement ce à quoi le nouvel antisémitisme ressemble, ça s’est déplacé des campus de l’Occident vers la Cour à La Haye. Quelle honte ! », affirme encore le dirigeant israélien de droite.

Lundi, le procureur de la CPI Karim Khan a déclaré avoir demandé des mandats d’arrêt contre M. Nétanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés tels que « le fait d’affamer délibérément des civils », « homicide intentionnel » et « extermination et/ou meurtre ».

Lisez « La CPI demande des mandats d’arrêt contre Nétanyahou et des dirigeants du Hamas »

Il a également réclamé des mandats d’arrêt à l’encontre du chef du Hamas à Gaza Yahya Sinouar, le chef du mouvement palestinien Ismaïl Haniyeh ainsi que contre Mohammed Deif, à la tête de la branche armée du Hamas, pour des crimes contre l’humanité présumés commis en Israël et dans la bande de Gaza, tels que « l’extermination », « le viol et d’autres formes de violence sexuelle », « la torture » et « la prise d’otages ».

Joe Biden fustige une demande « scandaleuse »

Le président américain Joe Biden a fustigé lundi dans un communiqué lapidaire le mandat d’arrêt réclamé par le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) contre des dirigeants israéliens, estimant qu’aucune « équivalence » n’était possible entre Israël et le Hamas.

PHOTO JACQUELYN MARTIN, ASSOCIATED PRESS Le président américain Joe Biden

La demande du procureur est « scandaleuse », a affirmé le président américain dans un communiqué, tandis que le chef de la diplomatie Antony Blinken a déclaré que la démarche du magistrat était « une honte ».

Les États-Unis continueront cependant à « apporter [leur soutien à la CPI] en ce qui concerne les crimes commis en Ukraine », a souligné le chef du Pentagone Lloyd Austin.

La Cour avait lancé en 2023 un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, accusé du crime de guerre d’expulsion illégale d’enfants ukrainiens.

« Je vais être clair : quoi qu’insinue le procureur, il n’y a pas d’équivalence entre Israël et le Hamas, il n’y en a aucune », a asséné Joe Biden. « Nous nous tiendrons toujours aux côtés d’Israël contre les menaces à sa sécurité. »

Antony Blinken a estimé dans un communiqué que la demande du procureur « pourrait compromettre » les pourparlers sur le cessez-le-feu à Gaza.

« Le Hamas est une organisation terroriste violente qui a perpétré le pire massacre de juifs depuis l’Holocauste et qui retient encore des dizaines d’innocents en otage, y compris des Américains », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, la CPI n’a « pas de juridiction » sur Israël, a-t-il rappelé.

« Fausse équivalence »

M. Khan « crée une fausse équivalence morale entre les dirigeants d’Israël et les hommes de main du Hamas. C’est comme créer une équivalence morale après le 11 septembre entre le président Bush et Oussama ben Laden, ou pendant la Seconde Guerre mondiale entre FDR, Franklin Delano Roosevelt, et Hitler », a estimé lundi soir Benyamin Nétanyahou dans son communiqué.

« Il verse sans état d’âme de l’huile sur le feu de l’antisémitisme », a ajouté le premier ministre israélien, selon qui « par cette décision incendiaire, M. Khan se hisse parmi les grands antisémites des temps modernes ».

De son côté, le président israélien, Isaac Herzog, a critiqué dans un communiqué la « démarche unilatérale » du procureur Karim Khan qui « constitue une mesure politique qui encourage les terroristes dans le monde entier ».

Dans la rue, des Israéliens partageaient cette indignation.

« C’est évidemment absurde », a réagi Benjamin, architecte de 28 ans, qui ne veut pas donner son nom de famille. « Il y a tant de crimes dans le monde […] c’est vraiment scandaleux qu’ils s’en prennent à nous », dit-il, interrogé par l’AFP dans une rue de Tel-Aviv.

M. Nétanyahou s’est engagé à nouveau lundi à poursuivre l’offensive dans la bande de Gaza, promettant de » renverser « le pouvoir diabolique du Hamas » et de « remporter une victoire totale ».