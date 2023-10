Le 7 octobre dernier, le Hamas y est allé d'un assaut meurtrier dans un festival de musique qui se déroulait en Israël. Les hostilités ont été engagées. Voici des articles et chroniques pour mieux comprendre ce qu'il en retourne.

Des repères clés pour comprendre le conflit

PHOTO AMIR COHEN, REUTERS À Ashkelon, un homme fuit les flammes après l’attaque surprise du Hamas, samedi.

La contre-offensive d’Israël après l’attaque surprise du Hamas a ravivé les craintes d’une guerre prolongée au Moyen-Orient. La journaliste Alice Girard-Bossé fait un retour sur l’un des conflits les plus anciens et les plus controversés du monde avec Yakov M. Rabkin, professeur émérite au département d’histoire de l’Université de Montréal.