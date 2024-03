Kate Middleton, princesse de Galles et épouse du prince héritier William, a annoncé dans une vidéo vendredi qu’elle souffre d’un cancer pour lequel elle doit subir des traitements de chimiothérapie.

Dans sa vidéo, la princesse Kate, qui s’exprime d’un ton posé, sur un banc de parc, rappelle qu’en janvier, elle a subi une opération majeure à l’abdomen à Londres. « À ce moment-là, les tests indiquaient que ce n’était pas cancéreux. L’opération a été un succès. Cependant, les examens qui ont suivi ont indiqué qu’il y avait un cancer. Mon équipe de médecins m’a alors informée que je devrais suivre une série de traitements préventifs de chimiothérapie et je suis présentement au début de ces traitements. »

Elle note que la nouvelle a été « tout un choc » pour toute la famille et qu’il lui a fallu du temps pour expliquer à ses trois enfants, George, Charlotte et Louis ce qui lui arrivait, tout en les rassurant, fait-elle valoir, qu’elle va bien.

« William et moi avons tout fait ce qui était en notre pouvoir pour gérer cette situation en privé », précise-t-elle.

« Je me sens plus forte tous les jours et d’avoir William à mes côtés est une grande source de réconfort. »

Elle ajoute qu’elle et sa famille ont maintenant besoin « de temps, d’espace et d’intimité » pendant les traitements.

« Mon travail a toujours été une source de joie et j’ai hâte de pouvoir reprendre le collier. Mais pour l’instant, je dois me concentrer sur ma convalescence. »

Dans la vidéo, la princesse Kate remercie aussi tous ceux qui lui ont envoyé « de magnifiques messages d’appui » durant sa convalescence. Les deux derniers mois « ont été incroyablement difficiles pour toute la famille ».

Le roi Charles a fait savoir par son porte-parole qu’il est « tellement fier » de sa belle-fille qui « a eu le courage de parler comme elle l’a fait ».

Le roi Charles et la princesse Kate ont été traités à la même London Clinic, à la même période, en janvier (en externe très rapidement, pour le roi). Charles a fait savoir qu’il est resté « en contact étroit avec sa belle-fille bien aimé au cours des dernières semaines ».

Le roi Charles et son épouse Camilla ont déclaré qu’ils « continueront d’offrir leur amour et leur appui à toute la famille pendant cette période difficile ».

Cela fait des mois que les médias spéculent sur la santé de Kate Middleton, au moment où le roi Charles est lui-même traité pour un cancer.

Il y a quelques jours, la London Clinic où elle a été opérée – et qui soigne les membres de la famille royale – avait reconnu qu’au moins un employé avait tenté sans raison d’accéder au dossier médical de Kate Middleton.

Ces dernières semaines, le futur roi, William, a fait plusieurs apparitions publiques au cours desquelles il est apparu souriant et détendu. Idem pour sa belle-mère Camilla, qui assure que son mari, le roi Charles, est en bonne forme malgré les traitements contre le cancer qu’il subit lui-même.