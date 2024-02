L’invasion russe a déclenché la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

(Genève) Plus de 14 millions de personnes ont fui leurs foyers en Ukraine à un moment donné durant les deux années écoulées depuis l’invasion russe en 2022, dont près de 6,5 millions sont encore réfugiées à l’étranger, a indiqué jeudi l’ONU.

Ces chiffres représentent au total près d’un tiers de la population ukrainienne, précise l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies, dans un rapport publié à l’approche du deuxième anniversaire de l’invasion russe, le 24 février 2022.

L’OIM précise qu’aux personnes réfugiées à l’étranger, s’ajoutent quelque 3,7 millions d’Ukrainiens restant déplacés dans leur pays.

À ce jour, plus de 4,5 millions de personnes sont rentrées chez elles, depuis l’étranger ou après avoir été déplacées en Ukraine, selon l’OIM.

« Le pays est dévasté, et les pertes en vies humaines et les souffrances continuent », déplore la directrice générale de l’OIM, Amy Pope, dans un communiqué.

« L’OIM salue le gouvernement et le peuple ukrainiens pour leur force et leur résilience, ainsi que les pays voisins de l’Ukraine qui accueillent ceux qui fuient la guerre », souligne Mme Pope.

« Nous nous engageons pleinement à alléger les souffrances des victimes du conflit, et à contribuer au relèvement » de l’Ukraine, réaffirme-t-elle.

L’agence des Nations unies dit avoir porté assistance à quelque 6,5 millions d’Ukrainiens dans leur pays mais aussi aux réfugiés accueillis dans onze pays d’Europe de l’Est.

« Mais le conflit s’installe dans la durée, et les besoins continuent de croître et de dépasser les ressources disponibles », selon l’OIM qui précise avoir reçu durant les deux premières années du conflit, 957 millions de dollars de dons.

« Nous comptons sur un soutien accru de la part des donateurs et des partenaires locaux pour relever les défis qui nous attendent pour offrir une vie meilleure aux Ukrainiens », souligne la directrice générale de l’agence onusienne.

L’invasion russe a déclenché la plus grande crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Nations unies estiment avoir besoin de 4,2 milliards de dollars cette année pour fournir l’aide humanitaire nécessaire en Ukraine, mais aussi aux réfugiés à l’étranger.

Un grand nombre d’Ukrainiens rentrés chez eux sont désormais confrontés « à des défis durables… notamment l’insécurité, la perte de moyens de subsistance, la destruction totale ou partielle des logements et des infrastructures et des services sous tension », relève Soda Federico, directeur du programme humanitaire de l’OIM dans le rapport de l’agence sur les deux premières années de la guerre.

« Nous devons désormais nous concentrer sur la reprise économique » de l’Ukraine, ajoute-t-il.