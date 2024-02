(Paris) De la ville d’Avdiïvka, tombée sous contrôle russe après des mois de combats dans l’est, à Zaloujny, le populaire chef des armées limogé, voici des mots ayant marqué la seconde année de la guerre en Ukraine, envahie par la Russie le 24 février 2022.

Karinne DELORME Agence France-Presse

A - Avdiïvka

Après quatre mois d’assauts russe, l’armée ukrainienne confrontée à un manque croissant de soldats et d’armement a annoncé, dans la nuit du 16 au 17 février, son retrait d’Avdiïvka, cité industrielle de l’Est de l’Ukraine largement détruite et désertée par l’écrasante majorité de ses 34 000 habitants

La chute d’Avdiïvka constitue une victoire symbolique importante pour la Russie malgré des pertes élevées. Cette ville voisine de Donetsk, « capitale » séparatiste, était brièvement tombée en juillet 2014 aux mains de séparatistes prorusses pilotés par Moscou, avant de revenir sous contrôle ukrainien et de le rester jusqu’alors, incarnant la résistance à l’invasion russe.

C - Contre-offensive

La contre-offensive tant attendue de Kyiv a été lancée début juin 2023 pour tenter de reconquérir les territoires occupés par Moscou. Mais en dépit des milliards d’aide militaire occidentale, elle s’est heurtée à une solide défense russe.

L’Ukraine peut en revanche se targuer de réussites en mer Noire. Ces derniers mois, elle a mis en échec la puissante flotte russe, parvenant à repousser ses navires et à rouvrir un couloir maritime pour exporter des céréales.

D - Drones

Ils bourdonnent par milliers au-dessus du front. Moscou fait pleuvoir sur les arrières ukrainiens, et jusque sur la capitale, des drones suicides iraniens Shahed, surnommés « mobylettes » par les habitants à cause de leur bruit. Kyiv envoie aussi dans la profondeur russe des appareils similaires, en Crimée annexée ou dans la région de Belgorod, et même contre Moscou.

J - « Je suis Russe ! »

Titre du chanteur pop Shaman, la star des grands concerts « patriotiques ». « J’ai de la chance, je suis russe, contre le monde entier ! », martèle le refrain.

Le chanteur s’est produit début 2023 devant des soldats russes à Marioupol, quelques mois après avoir chanté au côté du président Vladimir Poutine lors d’un concert célébrant l’annexion revendiquée par Moscou de territoires occupés en Ukraine.

M - Mobilisation

Un débat sur la mobilisation fait rage depuis des semaines en Ukraine, alors que l’armée peine aujourd’hui, contrairement au début du conflit, à trouver des volontaires pour le front. Le président Volodymyr Zelensky avait affirmé en décembre que l’armée lui avait proposé de mobiliser jusqu’à 500 000 personnes, pour remplir les rangs décimés lors de la contre-offensive et relayer les vétérans épuisés.

En Russie, des centaines de milliers de jeunes avaient fui leur pays après l’annonce en septembre 2022 de la mobilisation. L’armée a néanmoins pu recruter sous contrat près d’un demi-million d’hommes en plus de 300 000 mobilisés.

P - Patriot

Le premier système américain de défense antiaérienne Patriot a été livré en avril 2023 à l’Ukraine. Fournis par les États-Unis et l’Allemagne, ces systèmes de missiles sol-air sophistiqués jouent désormais un rôle clé dans sa défense, leur portée étant bien plus importante que celle des systèmes de défense utilisés jusque-là.

Ils ont notamment permis d’abattre plusieurs missiles hypersoniques russes Kinjal, qui avaient été présentés comme « invincibles » par le Kremlin. Fin janvier, Vladimir Poutine a affirmé qu’un avion de transport militaire russe Iliouchine Il-76, qui s’est écrasé dans la région de Belgorod avec 74 personnes à bord, avait été abattu à l’aide d’un Patriot.

W - Wagner

Le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué en mai 2023, après près d’un an de combats sanglants, la prise de la ville de Bakhmout.

Après cette heure de gloire, son chef Evguéni Prigojine a déclenché une révolte armée meurtrière de 24 heures pour réclamer le départ du chef d’État major et du ministre de la Défense. Deux mois plus tard, il a été tué dans un mystérieux accident d’avion.

Depuis, Wagner a été de facto mis au pas et nombre de ses missions confiées à d’autres groupes paramilitaires.

Z - Zaloujny

Après des semaines de rumeurs, le populaire commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a été remplacé le 8 février par un général moins connu, Oleksandre Syrsky.

Selon des sources ukrainiennes haut placées, Volodymyr Zelensky lui reprochait l’absence d’avancées sur le front. Zaloujny est adulé en Ukraine pour avoir fait échouer l’offensive lancée il y a deux ans par Vladimir Poutine, qui croyait pouvoir en quelques jours prendre Kyiv et le contrôle du pays.