(Rome) Une centaine de ressortissants étrangers résidant au Niger sont arrivés à Rome mercredi matin, évacués par l’Italie pour raisons de sécurité après le coup d’État militaire survenu la semaine dernière dans ce pays sahélien, ont annoncé les autorités de la péninsule.

Agence France-Presse

Parti de Niamey, un Boeing 767 de l’Armée de l’air italienne a atterri peu après 5 h (23 h heure de l’Est) à l’aéroport Ciampino de Rome avec à son bord 99 ressortissants italiens et d’autres nationalités.

« Retour en sécurité de 99 passagers, italiens et étrangers, qui ont quitté le Niger », s’est félicité le ministre italien de la Défense Guido Crosetto sur Twitter, récemment rebaptisé « X ».

Selon l’agence ANSA, 36 Italiens et 21 Américains font partie des ressortissants évacués, accueillis à leur arrivée par le chef de la diplomatie Antonio Tajani.

Une quarantaine de civils italiens ont pour le moment décidé de rester au Niger. « Il s’agit en grande partie de membres d’ONG qui ont une solide expérience, qui connaissent la ville [de Niamey] et le territoire nigérien », a expliqué M. Tajani à la télévision publique Rai.

Un peu moins de 500 ressortissants italiens résident au Niger, dont la plupart sont des militaires.

Le contingent de soldats italiens déployés dans le pays pour former l’armée nigérienne avec les forces françaises, américaines, belges et allemandes se trouve « consigné » à l’aéroport de Niamey, selon le ministre.

L’ambassade italienne est quant à elle « ouverte et pleinement opérationnelle ». « Les Italiens ne sont pas mal vus par la population nigérienne, et pas non plus par ceux qui ont réalisé le coup d’État, au point qu’ils ont garanti la sécurité du convoi de l’ambassade jusqu’à l’aéroport », a-t-il souligné.