(Kyiv) Deux hommes ont été tués lundi dans des bombardements dans le sud de l’Ukraine, ont indiqué les autorités régionales, et plusieurs autres régions du pays ont été visées par une attaque nocturne de drones.

Agence France-Presse

« Un habitant de Kherson a été tué par les bombardements russes », et un autre blessé lundi matin, a indiqué le gouverneur régional Oleksandre Prokoudine sur Telegram.

La ville méridionale de Kherson, au bord du fleuve Dniepr, est régulièrement visée par des bombardements russes. Elle avait été occupée pendant plusieurs mois par l’armée russe en 2022 avant son retrait en novembre de la même année de l’autre côté du fleuve, chaque camp contrôlant désormais une rive.

Dans la région de Zaporijjia, un homme est mort après une frappe sur un village près du front, selon le gouverneur régional Ivan Federov.

L’armée de l’air ukrainienne a par ailleurs indiqué lundi avoir abattu 29 drones lancés par la Russie lors d’une nouvelle attaque nocturne.

« Tous les 29 drones Shahed 131/136 », de conception iranienne, lancés depuis la région russe de Koursk et le sud de la Russie, ont été détruits, selon l’armée de l’air.

Celle-ci a aussi évoqué un tir de missile balistique Iskander sur la région de Kharkiv (Nord-Est), où les forces russes mènent depuis dix jours une offensive terrestre, sans préciser si ce missile a été abattu.

Kyiv réclame aux Occidentaux plus de systèmes de défense aérienne pour protéger cette région frontalière de la Russie, qui est régulièrement la cible de bombardements, comme dimanche dernier avec des frappes russes qui ont tué 12 civils, selon un dernier bilan.

Les drones lancés dans la nuit par la Russie ont été abattus dans les régions ukrainiennes d’Odessa et Mykolaïv (Sud), Poltava (centre) et Lviv (Nord-Ouest), selon l’armée de l’air.

Dans la région de Mykolaïv, une femme a été légèrement brulée lors d’un incendie causé par la chute de débris d’un des 19 drones abattus dans cette zone, a précisé le gouverneur régional Vitaly Kim sur Telegram.

Les forces russes visent quasi quotidiennement des régions et villes d’Ukraine éloignées du front lors d’attaques avec des drones et des missiles guidés, qui ciblent particulièrement les infrastructures énergétiques et provoquent des coupures de courant.

Le ministère ukrainien de l’Énergie a indiqué sur Telegram que ce lundi « des restrictions peuvent être imposées pour les abonnés industriels et résidentiels dans toutes les régions » d’Ukraine, en raison « du manque d’électricité dans le système énergétique après les attaques russes ».

Il précise qu’un « approvisionnement d’urgence en électricité a déjà été effectué depuis la Roumanie, la Slovaquie et la Pologne ».