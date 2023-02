(Kyiv) Les responsables régionaux du sud et de l’ouest de la Russie ont fait état d’une série d’attaques de drones près de la frontière avec l’Ukraine et à l’intérieur du pays qui n’ont fait aucune victime, alors que la guerre se poursuivait mardi.

Susie Blann Associated Press

Au même moment, le piratage de chaînes de télévision et de stations de radio russes ainsi que la fermeture temporaire de l’aéroport de Saint-Pétersbourg ont alimenté les soupçons selon lesquels Kyiv pourrait être à l’origine de ces perturbations.

Dans la nuit de lundi à mardi, une série d’attaques de drones a visé des régions situées le long de la frontière avec l’Ukraine et plus profondément dans le pays. Selon les autorités russes locales, un drone s’est écrasé à seulement 100 kilomètres de Moscou.

Un drone est tombé près du village de Gubastovo, à environ 100 kilomètres au sud-est de Moscou, a déclaré Andrei Vorobyov, gouverneur de la région entourant la capitale russe, dans un communiqué en ligne.

Le drone n’a pas fait de dégâts, a précisé M. Vorobyov. Il n’a pas précisé que le drone était ukrainien, mais a indiqué qu’il visait probablement « un objet d’infrastructure civile ».

Tôt mardi, les forces russes ont abattu un drone ukrainien au-dessus de la région de Briansk, a déclaré le gouverneur local, Aleksandr Bogomaz, dans un message sur Telegram. Il a précisé qu’il n’y avait pas de victimes.

Trois drones ont également visé la région russe de Belgorod dans la nuit de lundi à mardi, l’un d’entre eux ayant traversé la fenêtre d’un appartement dans la capitale du même nom, selon les autorités locales. Le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov, a déclaré que les drones avaient causé des dommages mineurs aux bâtiments et aux voitures, mais n’avaient pas fait de victimes.

Si les frappes de drones ukrainiens sur les régions frontalières russes de Briansk et Belgorod, situées au nord de la région ukrainienne de Sumy, ne sont pas inhabituelles, les frappes sur les régions de Krasnodar et d’Adygea, plus au sud, méritent d’être signalées.

Un incendie s’est déclaré lundi dans un dépôt pétrolier de la région russe de Krasnodar, voisine d’Adygea, a rapporté l’agence publique russe RIA Novosti. Les chaînes Telegram russes ont affirmé que deux drones avaient explosé près du dépôt.

Un drone a également explosé dans la nuit au-dessus d’Adygea, qui se trouve à quelque 600 kilomètres à l’est de la Crimée, a annoncé le gouverneur régional Murat Kumpilov sur Telegram. Il a précisé que personne n’avait été blessé lors de cette attaque, qui a endommagé des bâtiments agricoles.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas immédiatement reconnu ou commenté les frappes signalées. L’année dernière, les autorités russes ont assuré à plusieurs reprises avoir abattu des drones ukrainiens au-dessus de la Crimée annexée. En décembre, l’armée russe a déclaré que l’Ukraine avait utilisé des drones pour frapper deux bases de bombardiers à long rayon d’action situées au cœur du territoire russe.

Par ailleurs, le gouvernement local de Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie située à quelque 1300 kilomètres au nord de la frontière avec l’Ukraine, a annoncé tôt mardi qu’il interrompait temporairement tous les départs et arrivées de vols à l’aéroport principal de la ville, Pulkovo. Il n’a pas donné de raison à cette décision.

Quelques heures plus tôt, des informations non confirmées diffusées sur le réseau social russe Telegram faisaient état de la fermeture de l’espace aérien au-dessus de Saint-Pétersbourg et de survols par des avions de guerre russes. Il n’a pas été possible de déterminer immédiatement si cette mesure était liée à la recrudescence présumée des attaques de drones dans le sud de la Russie.

L’armée russe a déclaré que ses forces de défense aérienne en Russie occidentale ont effectué des exercices de « détection, d’interception et d’identification » de cibles ennemies dans son espace aérien, ainsi que de coordination avec les services du trafic aérien civil dans une situation d’urgence.

Le ministère russe de la Défense n’a pas spécifiquement mentionné Saint-Pétersbourg, mais sa déclaration semble destinée à expliquer la fermeture temporaire de l’espace aérien.

Les médias russes ont rapporté mardi matin que dans plusieurs régions du pays, une alarme de raid aérien a interrompu la programmation de plusieurs chaînes de télévision et stations de radio.

Des images publiées par certains sites d’information montraient des téléviseurs affichant un panneau jaune avec une personne se dirigeant vers un abri anti-bombes, avec une voix féminine répétant : « Attention ! Alarme de raid aérien. Tout le monde doit se diriger vers un abri immédiatement. »

Le ministère russe des Situations d’urgence a déclaré dans un communiqué en ligne que cette annonce était un canular « résultant d’un piratage des serveurs des stations de radio et des chaînes de télévision dans certaines régions du pays ».

À l’intérieur de l’Ukraine, les autorités ont annoncé mardi qu’au moins deux civils ont été tués par de nouveaux bombardements russes dans la ville méridionale de Kherson et les villages environnants, et que 17 autres ont été blessés dans les combats des dernières 24 heures.

Les combats les plus violents se sont poursuivis dans les régions orientales de l’Ukraine, où la Russie veut contrôler les quatre provinces qu’elle a illégalement annexées en septembre.

Les responsables ukrainiens ont indiqué que les forces russes ont déployé des troupes et des équipements supplémentaires, notamment des chars modernes T-90, dans ces zones.

Pendant ce temps, des photos satellites analysées par l’Associated Press semblent montrer qu’un avion d’alerte précoce Beriev A-50 était stationné sur une base aérienne de la Biélorussie juste avant une attaque revendiquée par les partisans de ce pays.

Les images de Planet Labs PBC montrent le A-50, un avion de la fin de l’ère soviétique connu pour son rotodôme distinctif au-dessus de son fuselage, était stationné sur le tarmac nord de la base aérienne de Machulishchy près de Minsk, la capitale de la Biélorussie, le 19 février.

Une image à plus faible résolution prise le 23 février montre un avion de forme similaire toujours stationné à cet endroit, mais une épaisse couverture nuageuse a bloqué toute image depuis.

L’organisation d’opposition biélorusse BYPOL a affirmé que des guérilleros avaient endommagé l’A-50 lors d’une attaque dimanche.

L’Associated Press n’a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante cette attaque, que la Biélorussie et la Russie n’ont pas encore reconnue.